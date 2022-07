Pol Calvo se proclama ganador de la tercera edición de 'La voz kids' y Pablo López logra una hazaña nunca vista

"¡No me lo creo!". Con estas palabras de incredulidad, Pol Calvo se proclamaba nuevo ganador de la tercera edición de La voz kids. El barcelonés de 15 años ha conquistado a todo el público y les ha dejado con la boca abierta al cantar una increíble versión de la canción All By Myself, de Eric Carmen que más adelante interpretaría Celine Dion. Casi 500 personas han sido las encargadas de darle el triunfo al joven finalista del grupo de Pablo López. Tras una votación de lo más reñida, la audiencia ha decidido que el vencedor del programa fuese el catalán.

Pol Calvo compartía duelo con con Marina Oliván (del equipo de Aitana), Antonio Cortés (Sebastián Yatra) y Triana Jiménez (David Bisbal). Pero, a pesar del alto nivel que mostraban todos los participantes, ha sido el barcelonés el que se ha proclamado ganador del concurso, arrasando en las votaciones del público. ¿El premio? Un trofeo, 10.000 euros de beca para formación musical, un single con Universal Music y un viaje extraordinario con toda su familia a Port Aventura World, además del meritorio reconocimiento por parte de la audiencia y del jurado. Al escuchar su nombre, Pol Calvo comenzaba a saltar de alegría y de incredulidad a la vez, sin parar de agradecer y repitiendo, "¡no me lo creo!". Tras la victoria, Pablo López ha querido dedicarle una publicación en su perfil con unas palabras, acompañadas de una imagen en la que aparecían los dos victoriosos: "Compartir es vivir... Gracias, Pol". Una fotografía que ha replicado el ganador del concurso horas más tarde en su cuenta personal: "El mejor coach de La voz kids. Muchas gracias, Pablo, has sido un coach de 10", contestaba.

Además, en el programa se ha producido un hecho histórico. Tal y como ha revelado Eva González, Pablo López ha conseguido un triplete, ganando las tres versiones del programa (senior, adultos y junior). Al escucharlo, el cantante malagueño se lanzaba a abrazar a Pol Calvo, quien le agradecía lo vivido. Ante la ovación del público, el artista señalaba al joven como artífice del momento único. Sin embargo, también quiso dedicar unas palabras al resto de finalistas: "Vosotros tres, junto a Pol nos habéis dado un concierto histórico. Cualquiera que esté en su casa pensará lo difícil que es estar aquí. Gracias a todo el público porque habéis dado vosotros un concierto inolvidable, que es para la historia, así que gracias por todo", expresaba el cantante. Y, en referencia a su ganador, Pablo decía con el corazón: "No miento si digo que, si yo celebro algo de que Pol sea 'la Pol' (bromeaba), es que podamos volverlo a escuchar cantar", terminaba López.

El joven barcelonés entró en el talent show gracias a Pablo López, que fue el único coach que se giró, pulsando el botón en los últimos segundos, y que apostó por él en su primera interpretación, con I will always love you de Whitney Houston. A partir de ese momento, la trayectoria de Pol Calvo en el concurso ha sido ascendente, dejando impresionados tanto al público como al jurado en cada actuación. Es más, el joven se jugó su pase a semifinales con la misma canción que llevó a las audiciones a ciegas. Pero fue What a feeling, recordada por ser una de la banda sonora de la película Flashdance, la que le llevó hasta la final.

