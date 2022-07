'Qué bueno que apareciste'. Andrea Duro se pone romántica para celebrar su primer año de amor con Alejandro Galán

No cabe duda de que el verano es la estación por excelencia para enamorarse. Si no que se lo pregunten a Andrea Duro, que, este viernes, ha celebrado el primer año de su historia de amor con el jugador de padel Alejandro Galán. Una fecha cargada de significado que la actriz no ha querido pasar por alto. Por este motivo, ha compartido en sus perfiles sociales una tierna fotografía en blanco y negro de ambos dándose un beso digno de película. "Que bueno que apareciste. Feliz aniversario Galanchu, por seguir sumando juntos", ha escrito la intérprete en el pie de la imagen expresando así su deseo de que esta sensación de felicidad y vacaciones eternas nunca desaparezca de sus corazones. Una publicación que a los pocos minutos ha respondido el deportista con otro romántico mensaje. "Hace un año que soy el hombre más afortunado del mundo", ha confesado el joven ante las miles de personas que conforman la comunidad de seguidores de la protagonista de Promesas de Arena.

VER GALERÍA

Andrea Duro tras el accidente doméstico que ha tenido: 'Las tijeras las carga el diablo'

Esta no ha sido la única declaración de Alejandro Galán, que, a través de una historia efímera ha explicado algo más de cómo fueron los principios de su idilio, e, incluso, ha declarado que fue la actriz quien dió el paso para dar el primer beso. "Mi mejor compañera, mi confidente y mi refugio. Mi alegría y mi fuerza. Mis ganas de mejorar siempre para darte la mejor versión. Todo eso y muchas cosas más en este año tan bonito. Te amo. Pd: hace un año que me robaste el primer beso". Lo que está claro es que fuera quien fuese quién se atrevió a empezar la relación, el padelista de 26 años ha llegado a robar por completo el corazón de la artista después de su inesperada ruptura con el modelo Juan Betancourt.

VER GALERÍA

Un noviazgo que siempre se ha caracterizado por su discreción, puesto que además de por las distintas instantáneas que los novios hacen públicas en sus respectivos muros poco más se sabe de su vida privada. Sin embargo, sí que siempre se han mostrado muy unidos y cómplices ante los ojos de la gente. Recientemente, Andrea, ha acompañado a su chico en su victoria en la final del campeonato mundial París Padel Major. De la misma manera, comparten aficiones en común, como los viajes, y siempre que pueden realizan una escapada romántica por lo que en estos 365 días ya han recorrido gran parte de la geografía de la mano.

VER GALERÍA

La nueva foto de Andrea Duro revela el truco para verte bien en los 'selfies'

Un dulce momento en lo personal que compagina con su apretada agenda laboral. Andrea Duro es una de las actrices con mayor trayectoria en nuestro país, empezó su carrera cuando tan solo era una adolescente en la ficción estudiantil de Antena 3, Física o Química. A sus 30 años pocas cosas le quedan por conseguir en esta industria. Actualmente, se encuentra pendiente del estreno del largometraje Todos lo hacen, una comedía que estará disponible en las salas de cine a partir del mes de septiembre, que cuenta en su reparto con otros rostros conocidos como Kira Miró. Además, por su incomparable estilo, son muchas las firmas de moda que quieren contar con ella como imagen, convirtiéndose así en todo un referente en este sector.

Andrea Duro impacta con su maquillaje asiático, ¿a quién te recuerda su look?