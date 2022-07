¿Te acuerdas de Paula Dalli? Hablamos con la exniña Disney que ahora es azafata y se casa el sábado Saltó a la fama en el concurso 'My Camp Rock', que al año siguiente ganó una jovencísima Ana Mena

Tenía 14 años cuando se presentó a My Camp Rock y, aunque no ganó, dio comienzo a una carrera artística que le trajo muchas alegrías. Paula Dalli se convirtió en una de las favoritas de Disney Channel España y su público, llegan a protagonizar junto con Andrea Guasch y Lucía Gil la serie La Gira, que tuvo tanto éxito que se adaptó para otros países. Cantaban, actuaban y formaban parte de la misma generación que en Estados Unidos encumbró a los Jonas Brothers, Miley Cyrus, Demi Lovato o Selena Gomez, subiéndose al escenario en multitud de ciudades españolas para interpretar los temas de la serie, que contaba la historia de dos bandas musicales enfrentadas. Y aunque podría haber continuado su carrera en televisión y en la música, como hicieron otros de sus compañeros, Paula Dalli decidió continuar sus estudios y lanzarse al mundo del periodismo y la comunicación audiovisual, tras el que vinieron photocalls, alfombras rojas y entrevistas...esta vez detrás de las cámaras. "Me apasiona tanto estar en los entresijos, el crear un producto, una producción desde cero... para mí es como engendrar un bebé", nos ha explicado sobre por qué decidió entrar en la universidad en una conversión en la que hemos hablado de todo, desde su antigua vida como niña artista hasta su nueva faceta como azafata de vuelo.

- Hablamos con Ana Mena a escasas horas de su participación en el Festival de San Remo

VER GALERÍA

Paula Dalli era la mayor de los concursantes de My Camp Rock, pero todavía a día de hoy disfruta de que gente más joven que ella la reconozca por la calle y la trate con cariño y admiración por los años que pasó en Disney Channel. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que el camino que había escogido no era en absoluto fácil: uno de los motivos por lo que decidió dar un giro a su carrera fue porque se lanzó al mundo de la música "sin conocimiento". "Hay que saber con quién te juntas, es muy peligroso ese mundillo, hay mucho engaño", nos explica la artista, que ahora tiene 28 años, con rotundidad, haciendo referencia a algo de lo que otros cantantes como Rosa López han hablado en múltiples ocasiones. "Se me pinchó un poco el globo y tirar sola por un camino de tantas espinas es complicado", comenta, asegurando que en la industria musical existen personas que "juegan mucho con las ilusiones" de la gente, por lo que resulta muy difícil tener el control de la situación.

- La contundente respuesta de Manu Tenorio a Rosa López sobre sus problemas tras 'OT'

VER GALERÍA

Cuando se estaba rodando La Gira, Paula Dalli vivía con Andrea Guasch en un piso en el centro de Madrid, uno que les facilitaba Disney Channel mientras duraba la producción de la serie. "Nos hicimos como hermanas", recuerda la intérprete. "Me ha dado muchísima pena no poder ir a su boda, pero me alegro tanto por ella...", nos dice, ya que su amiga y excompañera ha celebrado su enlace con Rubén Tajuelo 'Rosco'.

Paula lo hace todo: cantar, actuar, periodismo, redes sociales, ¡y hasta volar!

En sus primeros años en el mundo de la comunicación trabajó en la radio y escribiendo, pero las incertidumbres de la profesión la llevaron a lanzarse al aire. Hizo la carrera de azafata de vuelo y estaba encantada, pero con el parón de la pandemia fueron las ondas quienes la rescataron de quedarse en casa sin hacer nada. "Quiero tocar todos los palos en la vida, porque de eso trata un poco esto, ¿no?", nos comenta. Por eso, durante estos últimos dos años ha estado en los40Principales: "Siempre creo que las cosas pasan por algo, me quedé sin trabajo en la aviación por la pandemia y retomé lo artístico, retomé el periodismo, estuve tanto de redactora en Anda Ya como en locutora en Los40Urban".

- Rocío Carrasco se rodea de estrellas para homenajear a su madre en un concierto lleno de emoción

VER GALERÍA

Eso sí, llegado el momento se vio obligada a tomar "una decisión drástica" y se decantó por "volver a las nubes", donde también puede concentrarse en su otra faceta como creadora de contenido en redes sociales, ya que aprecia que esta profesión de azafata da pie a muchas preguntas entre sus seguidores. "Entiendo que a la gente le suscite curiosidad y que no se sepa mucho de ese mundillo", dice, señalando además que le encanta que no haya una rutina establecida. "Una de las cosas que me apasionan de esto, nunca estás en el mismo sitio, aunque hagas un vuelo al mismo destino el pasaje siempre va a ser diferente", cuenta, porque ¿quién no quiere que le paguen por viajar?

La historia de amor de Paula que termina en boda y empezó... ¡en Tinder!

Altea (Alicante) será la localización de ensueño en la que Paula Dalli pronuncie su "sí, quiero" con Manu, su novio desde hace tres años y medio, este sábado 23 de julio. "Estoy nerviosa", nos confiesa. Su futuro marido es ingeniero aeronáutico y fue ese precisamente uno de los puntos de común que tuvieron desde el principio, porque la pareja se conoció en Tinder. "Nunca imaginé que acabaría casándome con alguien que conociera en una red social pero es verdad que los tiempos cambian", sentencia. Su enlace se celebrará en el precioso pueblo de la Marina Baja porque está junto al lugar donde se crió la comunicadora y siempre soñó con la Parroquia de Nuestra Señora del Consuelo, situada en lo alto de una colina con espectaculares cúpulas de mosaicos azules y vistas al mar.

- Altea, el pueblo mediterráneo que vuelve locos a los artistas

VER GALERÍA

"Es una de las imágenes del Mediterráneo y siempre he soñado con una boda de cuento", nos cuenta Paula Dalli, que aún no se cree que hayan encontrado una fecha disponible en esta iglesia cuyo origen empieza en 1617 con un templo de una sola nave de estilo renacentista. Sin embargo, lo que es ahora surge de las obras de 1901, cuando se tira el edificio original para dar lugar a uno más grande, con estilo ecléctico, acabados neogóticos y academicistas y guiños modernistas como las distintivas cúpulas que Paula considera de ensueño.

Lo más difícil de organizar la boda está siendo el menú, porque tanto Paula como su novio, Manu, son "de buen paladar" y no quieren que les quede ninguna duda a sus invitados. También las mesas han sido un rompecabezas porque la comunicadora quiere que todo el mundo se sienta apreciado y querido y no quiere ponerlas en un orden de números. Por eso han decidido darle una vuelta de tuerca y utilizar refranes para diferenciar un grupo de otro, ¡de lo más original! Lo que siempre tuvieron claro fue quién pondría la banda sonora a su enlace, y aunque no quiere adelantarnos mucho asegura que va a ser "increíble". Entre sus invitados están por supuesto algunos de sus excompañeros de Disney Channel, como Andrea Guasch, que también acaba de celebrar su enlace.

Un vestido con sorpresa

Paula ha escogido ya su vestido para pronunciar el "sí, quiero", y aunque no quiere desvelar mucho nos confirma que es de Silvia Fernández, los zapatos son de Mascaró y el tocado es de Charo López. Va a ser "espectacular", dice la actriz y cantante con la voz llena de ilusión.

VER GALERÍA

- Destinos inolvidables para viajar en pareja en plan romántico

Tras su enlace se marcharán a disfrutar de una luna de miel de ensueño en Tanzania, donde quieren hacer un safari. "Es un viaje con el que siempre he soñado y creo que si no lo hacemos ahora, que tengo muchos días y un presupuesto un poco más holgado, no lo vamos a hacer nunca", desvela. Además, para relajarse antes de volver a casa y descansar después de los madrugones para ver animales, la pareja planea pasar unos días en la playa en Zanzíbar.