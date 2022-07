Un 'Rebelde' más musical y el suspense de Ana de Armas y Ryan Gosling en lo nuevo de Netflix

Amor, venganza y acción es lo que los trae Netflix esta calurosa semana de julio en la que podremos organizar varios maratones de 'sofá y aire acondicionado', mientras el sol abrasador acecha fuera, una nueva generación de alumnos del Elite Way School nos esperan con su música, Ana de Armas dando en la diana gracias a sus clases de tiro en el largometraje recién estrenado en cines El agente invisible, y el drama romántico con tintes de Doctor Mateo o Doctor en Alaska ambientado en un idílico pueblo de California.

Un lugar para soñar

Según la plataforma, es una de las series del ranking que más se han devorado en maratón, si aun no conoces Un lugar para soñar puedes empezar desde su primera temporada ahora que Netflix estrena la cuarta e incluso ha confirmado que habrá una quinta, aún sin fecha de estreno. Su título original es Virgin River, el pueblecito ficticio de California en el que se ambienta la acción y al que decide trasladarse Melinda en la primera temporada, huyendo de los recuerdos del pasado y con la única intención de empezar de cero en una entrañable comunidad, trabajando de enfermera y comadrona. Esta arranque, que nos recuerda un poco al inicio de Doctor Mateo tiene un desarrollo mucho más dramático en el que el romance siempre juega un papel importante.

Como curiosidad, aunque los idílicos paisajes naturales de este bonito pueblo de California te transporten a este enclave norteamericano, lo cierto es que la serie se rueda en Vancouver, Canadá, un lugar muy alejado de los soleados valles californianos. Sin embargo, como es habitual en las series estadounidenses rodadas en Canadá, todo su elenco es norteamericano. Mel es interpretada por Alexandra Breckenridge, la actriz de 40 años a la que descubrimos gracias a la comida romántica Christmas Around the Corner pero también pudimos conocerla más en This is Us y American Horror Story.

Estreno: el 20 de julio - Temporada 4

El agente invisible

Solo 8 días después de su estreno en cines llega a Netflix este largometraje protagonizado por Ryan Gosling y Ana de Armas en el que él interpreta a un agente de la CIA que cumple condena pero que es eximido de prisión para poder dar caza a un objetivo prioritario para la seguridad nacional. Por si lado, la agente Dani Miranda, interpretada por Armas, será la compañera que tratará de cubrir a Gosling ante los peligros que les acechan. Si el éxito de este estreno cumple las expectativas de la plataforma se producirán muchas más películas relacionadas con estos personajes apoyándose en las novela homónima de Mark Greaney en la que se inspiró el guión de El agente invisible.

Como no podía faltar en una película de espías, las escenas de acción trepidante no dan tregua, ni al espectador ni a los actores: que debieron someterse a un entrenamiento muy profundo y completo para poder desarrollar con maestría el perfecto dominio de las armas y el combate, como en el caso de Ana de Armas, que aun habiendo participado ya en la franquicia James Bond: sin tiempo para morir, debió complementar sus habilidades para la acción en el rodaje de ‘El agente invisible’, la actriz de origen cubano asistió a clases de tiro con especialistas de élite, lo que fue muy aplaudido por sus seguidores, su vídeo en la clase de práctica de tiro alcanzó más de 2 millones de visionados y dio como resultado comentarios con cierto ingenio como “de Armas tomar”.

Estreno: 22 julio

Rebelde

Ahora se estrena la segunda temporada de esta serie de Netflix, pero si ya la conocías de principios de los 2000 puede que creas sufrir un ‘deja vu’. Esta segunda temporada no es la continuación de la telenovela estudiantil que conocimos hace casi 20 años, se trata de otra generación de estudiantes que acuden de nuevo a Elite Way School, la escuela privada (ficticia) más elitista de México. Y si no sabes nada de ella, probablemente sea una buena oportunidad de ponerte al día ahora que se estrena una nueva entrega cargada de intriga, amor y venganza. Si viste Elite o Gossip Girl probablemente todo te suene muy familiar: el uniforme, los alumnos de procedencia humilde que tratan de abrirse camino en un universo con un poder adquisitivo prohibitivo, y las luchas por abrirse camino en el incierto camino de inseguridades de la adolescencia.

Los fans de esta serie pudieron descubrirla en enero de 2022, cuando se estrenó la primera temporada. Sin embargo, todo parecía indicar que la segunda entrega llegaría en 2023, y sin embargo Netflix ha decidido adelantar el estreno para este verano, apenas medio año después del lanzamiento de la primera, tal vez para aprovechar el buen sabor de boca que dejó entre sus seguidores el estreno de la serie. Sus protagonistas están encarnados por estrellas de la música de latinoamérica, Jerónimo Cantillo interpreta a Dixon y tiene una dilatada trayectoria musical en Colombia. De la misma manera, la mexicana Lizeth Selene, que interpreta a Andi Agosti, es más popularmente conocida en México por Selene, donde cosecha una trayectoria como cantante que suma a la estela de rostros populares de Rebelede.

Estreno: 27 de julio - Segunda temporada