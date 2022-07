Iker Jiménez cuenta cómo se encuentra tras pasar el coronavirus: 'Un poco vapuleado'

En las últimas semanas, Iker Jiménez ha estado ausente de su programa Horizonte tras haberse contagiado de coronavirus y no ha podido despedirse de sus espectadores en la última entrega de la temporada. Carmen Porter, que se ha hecho cargo del espacio estas semanas, contó cómo se encuentra Iker, que lidia todavía con los efectos del virus. "Acabamos la temporada de Horizonte. Me ha tocado despedirla a mí en esta ocasión porque tenemos al comandante recuperándose ya perfectamente, pero con esos 'achaquillos' que a veces dejan estos virus tan jorobados" comentó. El propio presentador ha compartido una reflexión sobre lo mal que lo ha pasado estos días. "He tenido tos, mareo y fiebre... Una sensación de una auténtica paliza en cada molécula del cuerpo. Es más, yo volveré a jugar al fútbol con mi cuñado, y a ver cómo me encuentro porque tengo que volver a estar bien, ya que sí me encuentro un poco vapuleado". Agradeció además a su equipo toda la preocupación que le han demostrado estos días.

Precisamente el equipo de Cuarto Milenio ha tenido que despedir tristemente a una de sus colaboradoras en este final de temporada. La medium Paloma Navarrete falleció a los 78 años, una inesperada noticia que ha afectado mucho a sus compañeros. Carmen Porter e Iker Jiménez se han manifestado tristes pues llevaban cerca de dos décadas compartiendo misterios con la conocida medium, a la que han dedicado un cariñoso recuerdo. "Gracias por todo. Te querremos siempre. Vuela alto Paloma" escribió Carmen, rescatando una imagen en la que aparecen juntas.

Su marido, Iker Jiménez, también la ha despedido recordando algunas de las cuestiones de las que hablaban en el programa, que trata todo tipo de fenómenos extraños y paranormales. "Ella no tenía duda alguna. La vida sigue después de la muerte. Por eso, aunque nos duela su partida tras veinte años de aventuras compartidas, sabemos que Paloma va tranquila en su camino a la Luz. Gracias por tanto. Te vamos a echar mucho de menos. Y los milenarios también" escribió. Estas palabras han sido repetidas por otros colaboradores como Carlos Lago, que ha señalado: "Siempre te recordaré por tu cercanía y por tu magnífico sentido del humor, pero, sobre todo, por el gran cariño con el que siempre nos has tratado a todos. Paloma, te vamos a echar mucho de menos. Descansa allá donde estés. Por aquí te seguiremos teniendo muy presente".

"Su intuición y su forma de dibujar lo invisible con palabras nos dejó con la boca abierta en decenas de ocasiones. Hoy es ella quien contempla el asombro. ¡Buen viaje!" escribió Diego Marañón. La tertuliana aseguraba que tenía una habilidad para comunicarse con el más allá, un talento que desarrolló tras la muerte de su bisabuela con la que, según decía, se comunicaba. Además también tenía conocimiento para la clarividencia y para leer el futuro, algo que aprendió de un chamán en Guatemala, como contaba.