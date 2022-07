Lolita Flores defiende a Isabel Pantoja y asegura: 'Claro que la sigo queriendo'

A pesar del distanciamiento que existe entre Lolita Flores e Isabel Pantoja, la actriz nunca ha tenido malas palabras para la cantante. Esta vez no ha sido para menos y ha vuelto a dejar claro que defenderá siempre a la que un día fue su amiga del alma. "Claro que la sigo queriendo. Puedo estar más decepcionada, puedo tratarla más o menos, pero le tengo una grandísima admiración como artista", ha asegurado Lolita en Viernes Deluxe, donde también ha hecho un repaso a su vida profesional y personal después de haber dado la bienvenida a su segundo nieto.

Lolita Flores no ha dudado en desearle todo lo mejor a Isabel Pantoja: "Lo único que quiero es que Isabel algún día en su vida sea feliz. Es lo único que le pido a Dios", se sinceraba la artista en Viernes Deluxe. Y es que la actriz ha explicado que la intérprete de Se me enamora el alma no está pasando "por su mejor momento. Hay que tener un poco de piedad. Nos podemos equivocar todos. Dejadla en paz, ya está bien de machacar a la gente. Muchas veces nos enseñamos con el más débil. Hay que dejarla un poco que respire", comentaba Lolita, haciendo un llamamiento para que no se criticase tanto a la artista. La protagonista ha insistido en que Isabel no estaba siendo la persona que conoció en su día y la que se convirtió en su mejor amiga: "Se lo veo en la cara, en su tristeza… No tiene la libertad que antes sí ha tenido. Yo he estado en Cantora y he tenido muy buena amistad con Isabel".

Además, Lolita ha recalcado que la muerte de doña Ana en septiembre del año pasado fue un mazazo para la artista: "Ahora está más desprotegida. Agustín va a tener que protegerla más. Yo sigo teniéndola mucho cariño. En la vida hay que perdonar y hay que dejarla vivir. Que se le arregle su vida, su corazón y su alma que la tiene que tener deshecha", se sinceraba la hija de 'La Faraona', expresando lo que podría estar sintiendo Isabel Pantoja. Ella misma ha querido recordar con nostalgia cómo fue su relación de amistad con la cantante, destacando lo increíble que era tiempo atrás con estas palabras: "Hemos tenido una relación maravillosa. Me ha contado cosas, como yo se las he contado a ella, y morirán conmigo", sentenciaba Lolita Flores, zanjando así cualquier pregunta más sobre la madre de Isa Pantoja.

Con los años, y después de mucha inestabilidad en la relación, la amistad entre Isabel Pantoja y Lolita Flores continúa en el aire, pero siempre con buenas palabras la una hacia la otra y manteniendo ese respeto y ese cariño que durante mucho tiempo hubo entre ellas. Ahora la actriz está centrada en su papel de abuela tras dar la bienvenida a su segunda nieta por parte de su hija Elena Furiase, que daba a luz a una niña el pasado 4 de julio, y así lo comunicaba: "El 4 de julio nació nuestra niña tan bonita, Nala. Gracias por vuestros mensajes, estamos felices. Ya somos cuatro".