Guía para no perderte la cita deportiva más glamurosa del verano, el Torneo Internacional de Polo de Sotogrande

Se acabó la pandemia y Sotogrande recupera su esplendor. La lujosa urbanización ubicada entre las provincias de Cádiz y Málaga tiene una cita ineludible cada verano desde hace más de medio siglo y esta no es otra que su Torneo Internacional de Polo. La 51 edición del mismo llega cargada de novedades. Pasadas las bodas de oro, con algunas restricciones pero que pudo llevarse a efecto, Ayala Polo Club encabeza una revolución en la manera de concebir el acontecimiento deportivo, social y turístico del verano. Más de 20 equipos llegados desde todo el mundo, 700 caballos, varios de los mejores jugadores del circuito mundial, donde los argentinos dominan aunque habrá representación de países como Palestina, Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Brunei, Francia o España. Pero sobre todo Ayala Polo Club con las canchas de Los Pinos como referente, se convierten en el lugar de encuentro de las tardes del mes estival por excelencia.

Todos los elementos expuestos, con ¡Hola!, presente, componen un cocktail de lujo para disfrutar de un espectáculo único y que cada año atrae a más público. Las previsiones, ahora ya sin restricciones, apuntan a más de 55,000 espectadores durante todos los días de torneo. Desde el 25 de julio y hasta los últimos días de agosto, los mejores polistas del globo competirán por las copas de Bronce, Plata y Oro. Esta última valedera para el World Polo Tour. Cabe resaltar la presencia de polistas top como Pablo Pieres, un clásico en Sotogrande, los hermanos Castagnola (Camilo y Bartolomé) quienes toman el relevo de su padre, que ya hizo las delicias de los aficionados durante torneos anteriores.

La revista ¡HOLA!, no faltará un año más a su compromiso con los lectores en el paradisíaco lugar y es media partner del torneo. Los lectores podrán encontrar nuestra revista en las diferentes áreas comerciales y de restauración que conforman la oferta de ocio que, cada jornada, se pone en funcionamiento en las canchas de Los Pinos. Ayala Polo Club está preparando una extensa agenda de actividades para dar un impulso a la cita en la que no faltará una variada oferta gastronómica con sabores que llegan desde Argentina hasta otros puntos del planeta. Firmas de primer nivel también se ubicarán en el village comercial y no faltarán las habituales fiestas del After Polo.

El entorno también ofrece una amplia oferta hotelera en la urbanización. La apertura, hace apenas un año, del lujoso SO /Sotogrande, un complejo de cinco estrellas, supone también una oportunidad de disfrutar de la tranquilidad y la excelencia de este rincón del sur de España. Todo ello sin olvidar la exclusiva The Beach, ubicada en La Reserva de Sotogrande o los diferentes clubes de playa que están entre los más destacados del país. Todo listo, por tanto, para que el torneo entre en una nueva dimensión en esta edición que, afortunadamente, se llevará a cabo dentro de la más absoluta normalidad, aunque con la prudencia que es necesaria en estos tiempos. Ayala Polo Club, ¡HOLA! y el entorno de la mejor urbanización de Europa se aprestan a disfrutar de la cita del verano. ¡Que ruede la bocha!

