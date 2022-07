Kirsten Dunst y Jesse Plamons se casan en Jamaica

Kristen Dunst y Jesse Plamons ya son marido y mujer. Tras seis años de sólida relación, la pareja de actores actores ha dado un nuevo paso hacia delante en su compromiso casándose el pasado fin de semana en una discreta e íntima ceremonia celebrada en el lujoso complejo hotelero GoldenEye en Jamaica, según ha confirmado su representante a People. ¡Enhorabuena a la feliz pareja!

La actriz ya comentó en una de sus últimas entrevistas que estaban esperando encontrar el momento más adecuado para celebrar su amor en compañía de sus amigos y seres queridos pero que les resultaba complicado encontrarlo a raíz de la pandemia: “No me gustaría estar embarazada, casarme, hacer una fiesta y no poder divertirme con todos”, fueron sus palabras concretas a Los Ángeles Times el año pasado. Ahora la pareja ha dado por fin la sorpresa a todos sus seguidores.

El actor, de 34 años y la actriz, de 40, se conocieron rodando la segunda temporada de la serie Fargo para FX en 2016. Allí surgió su amor, al mismo tiempo encarnaban a un matrimonio en la ficción. Los rumores sobre su compromiso les perseguían ya desde 2017, cuando se vio a la actriz luciendo un espectacular anillo en la gala de los Globos de Oro, sin embargo la boda se ha hecho esperar.

Padres de dos hijos, Ennis Howard, de cuatro años y James Robert, de catorce meses, ésta semana han dado la sorpresa de darse el “sí, quiero” en la más estricta intimidad, viajando hasta la paradisiaca isla de Jamaica en compañía de sus seres queridos para disfrutar de una romántica celebración en la que se guramente sus pequeños habrán tenido un protagonismo especial.

Se conocieron trabajando y muy compenetrados también en el terreno profesional, han seguido trabajando juntos, su último éxito en común ha sido la serie The Power of the dog, que el año pasado les valió a ambos dos nominaciones en la 94 edición de los premios de la Academia estadounicense de cine, mejor actor y mejor actriz. Sobre la alfombra roja de los premios Kristen aseguraba estar más emocionada por su marido que por ella misma y aunque no consiguieron llevarse a casa el galardón ambos confesaron que estar nominados juntos era ya para ellos “el gran premio”