Valeria Mazza da por cerrado el caso de la brutal agresión de su hijo tras la condena del juez

Valeria Mazza desea seguir adelante tras la agresión que sufrió su hijo Tiziano el pasado 5 de junio a la salida de una discoteca en Rosario, Argentina. La modelo ha decidido dar por cerrado el caso después de que la Justicia condenará a los agresores de su hijo a tres años de prisión en suspenso y a pagar una multa "simbólica" (200.000 pesos argentinos, lo que equivale a 1.562 euros). El abogado de la familia Gravier asegura que al no poder revertir las situación de Tiziano, lo único que deseaban sus clientes era enviar un mensaje a la sociedad y afirma que nunca buscaron venganza ni represalias.

La top model argentina ha querido compartir con sus seguidores los avances de su hijo que tuvo que ser operado de una rotura de mandibula y una fisura en la boca y no pudo viajar a Europa para entrenar con el equipo argentino de esquí. "Le han puesto dos placas de titanio para ayudar a soldar el hueso, le han sacado una muela, que también le habían roto, y le han puesto unos tornillos en las encías para mantener firme la mandíbula, para que no se produzca ningún desplazamiento durante el posoperatorio”, explicaba Valeria en conversación con ¡HOLA! Los abogados de la víctima y de los agresores llegaron a un acuerdo después de que Gravier aceptara ir a un juicio abreviado para resolver la situación judicial.

Tras lo sucedido, Mazza ha lanzado una reflexión para que los jóvenes reciban educación y no tengan que delinquir. "Caso cerrado. Aceptación del hecho y cumplir con las consecuencias impuestas por el juez. Tiziano sigue recuperándose, mejor, volviendo a entrenar y a estudiar. Justicia hoy y siempre. Justicia porque no tenemos que naturalizar lo que no está bien, lo que está fuera de la ley. Educación para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, y salir a robar no sea una forma de vida", reclama.

"Eucación en valores, respeto, solidaridad, igualdad en posibilidades y derechos. Porque los argentinos queremos vivir en Argentina. Porque los argentinos queremos vivir en paz. Usen el poder para garantizar la seguridad de todos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pedir, denunciar, educar a las nuevas generaciones, votar". Y por último reclama un gibierno democrático en serio en su país que pueda ganantizarles salud educación y seguridad"Pongámonos a trabajar en la reconstrucción de nuestro amado país", concluye.

Tras la brutal paliza que sufrió su hijo a las puertas de una discoteca, las palabras de Valeria Mazza no dejaban de sorprender. "No estoy enojada, no siento ganas de venganza, pero me gustaría que, ya que esto le pasó a uno de mis hijos y que ha tenido esta repercusión, que lo usemos para que sea un basta"; contaba a ¡HOLA! mediante una conversación telefónica. "Hemos escuchado el arrepentimiento (de los agresores) y pensamos que ojalá sea de corazón. A quienes tienen que pedir disculpas es a mi hijo, y ojalá que sirva para que esto no pase más. Pero los chicos tienen que entender que cometer ciertos actos tienen que tener consecuencias".

Los atacantes han sido condenados a tres años de prisión en suspenso, no podrán acercarse en este tiempo a Tiziano ni contactarlo por medios electrónicos o de forma virtual, además de pagar una multa simbólica, pero que "implica un esfuerzo importante desde lo económico para los condenados", según señaló el fiscal del caso.