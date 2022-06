'Todavía me pregunto por qué me pegaron' Tiziano, hijo de Valeria Mazza, habla por primera vez de la brutal agresión que sufrió hace dos semanas El hijo de la top, de 20 años, tuvo que ser intervenido en dos ocasiones a causa de una rotura de mandíbula

Hace dos semanas la top Valeria Mazza denunciaba la terrible agresión que había sufrido su hijo Tiziano, de 20 años, a las puertas de un pub en Rosario (Argentina), un incidente tras el que incluso tuvo que ser intervenido en dos ocasiones por una fractura en la mandíbula. La modelo, de 50 años, aseguraba, en declaraciones a ¡HOLA!, que su hijo estaba muy disgustado pues no comprendía por qué había pasado algo así y que había pasado unos días con mucho dolor. Ha sido ahora el propio Tiziano quien ha querido contar lo ocurrido para tratar de concienciar sobre el sinsentido de la violencia, explicando además la impotencia y angustia que sintió.

“Todavía me pregunto por qué me pegaron” aseguró sentado con Luciana Geuna en Telenoche. “Hoy en día hay muchísima violencia. Me gustaría aportar mi granito de arena para que esto no pase porque es terrible. Ojalá que se resuelva para que no le pase a otro”. Aseguró Tiziano que trataba de encontrar sentido a lo que pasó y eso le provocaba mucha angustia, hasta que al final se dio cuenta de que “tenía que entender que esa era su nueva realidad”. Los primeros días fueron complicados como recordó. “Me costaba muchísimo comer, hablar, tomar agua. Encima, cuando salí del hospital tenía que seguir tomando medicamentos, como tenía la panza vacía me hacía doler la panza. Después me agarraba fiebre. Era un malhumor todo el tiempo. El tener que buscar una explicación que no la llegaba a encontrar, hasta después aceptar esta nueva realidad y el tiempo que tiene el cuerpo”.

Lo peor ya pasó, reconoció Tiziano, que detalló que pasó por dos operaciones, “la primera fue la fractura y la segunda fue una fisura”, y que todavía tiene 4 tornillos. Relató con detalle lo que pasó esa noche en la que una salida con amigos se convirtió en algo muy desagradable. “Estaba con mi hermano (Benicio, de 17 años, que también fue agredido), cruzamos la calle y de repente yo escucho que alguien a la derecha me dice ‘ey Tincho’. Me como un golpe del otro lado, del otro que nunca lo veo. Lo único que pensé fue en sacar a mi hermano de ahí” dijo. “Yo estaba escupiendo sangre, sabía que tenía la mandíbula rota, pero no estaba 100% seguro”, contó.

Cuando llamó a sus padres aseguró que estaba muy inquieto. “Tenía la adrenalina al máximo. Cuando me dijeron que me tenían que internar se me cayó todo y ahí sí me puse triste”, dijo. Tiziano no desea que condenen a quienes le agredieron, pero sí que se les castigue de alguna manera: “No me interesa la condena a estos chicos, pero sí que haya un castigo”. Todavía se está recuperando, pero ya tiene en mente el objetivo de regresar a sus entrenamientos para preparar la siguiente temporada. Recordemos que Tiziano, además de estudiar en la universidad, es un reconocido deportista de élite en la disciplina de esquí alpino.

“Ahora tengo tres semanas más para comenzar a comer cada vez más. Pude volver a entrenar cosas sin impacto. Tengo pasaje para irme al sur en las vacaciones de invierno para entrenar y voy a hacer todo lo posible para dar al máximo para la temporada que arranca el 5 de agosto”, concluyó. Su hermano Benicio también se recupera de algunas lesiones, aunque de menor gravedad. Valeria Mazza confesó a ¡HOLA! que la justicia actuó rápido pues, tras detener a los agresores, el juez los dejó en prisión preventiva 90 días. “A nosotros no nos parece ni bien ni mal. Dejemos que la justicia haga su parte. Hemos escuchado el arrepentimiento (de los agresores) y pensamos que ojalá sea de corazón. A quien tienen que pedir disculpas es a mi hijo, y ojalá que sirva para que esto no pase más. Pero los chicos tienen que entender que cometer ciertos actos tienen que tener consecuencias”. Valeria Mazza y Alejandro Gravier llevan juntos 23 años y tienen cuatro hijos, Balthazar,de 23 años, Tiziano,de 20 años, Benicio, 16 años y Taína, de 13 años.