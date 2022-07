La preboda marinera de Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón

Han dado comienzo tres días intensos y muy emocionantes para Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón. La influencer y el profesor de infantil cuentan las horas para convertirse en marido y mujer, pero antes del gran día ya han querido brindar con sus familiares y amigos por el importante paso que van a dar, poniendo de esta manera el broche de oro a once años de amor. La pareja ha celebrado un fiesta preboda en el puerto de Valencia, tierra natal de la novia, con el mágico atardecer como perfecto escenario. Un plan que es la antesala del "sí, quiero" del que ¡HOLA! será testigo ya que lo retransmitiremos en directo.

A esta cita que es la antesala del gran día no han faltado Anna Ferrer Padilla, Inma Cebreiro, Carmen Bañon (compañera de la clínica de medicina estética en la que Teresa trabaja), Laura Escanes, Madame de Rosa, Luc Loren, Alba Paul, Meri Lozano y la pareja formada por Marta Lozano y Lorenzo Remohi. Estos últimos son dos de los 19 testigos del enlace ya que ambas parejas mantienen una estrecha relación. Como ellos también se han casado recientemente, han aconsejado a los novios disfrutar de cada momento de estas celebraciones porque pasan muy rápido. Sin duda unas palabras que están llevando a cabo ya que la influencer está emocionada e ilusionada en esta última noche como soltera.

Teresa siempre destaca por sus estilismos y esta vez no podía ser menos. La influencer ha brillado con un diseño de Inuñez Atelier, la misma firma por la que Lucía Pombo apostó para su look nupcial en su reciente boda, celebrada hace solo dos semanas. Para la preboda ha elegido ya el color blanco con un original vestido palabra de honor de cuyo escote salía una capa. En cuanto al pelo, ha optado por dejar suelta su larga melena rubia. Habrá que esperar a mañana para ver si esta pieza guarda alguna similitud con el vestido de novia. De momento la única pista que ha dado es que será de Navascués (al igual que los otros dos que lucirá en la celebración) y que está inspirado en Diana de Gales.

A lo largo de esta jornada, Teresa ha explicado que está "super tranquila sorprendentemente y me preocupa estar asi porque no se si de repente porque no sé si voy a sacarlo mañana en algún momento. Estoy muy feliz". Antes de prepararse para la preboda, han ido a llevar el expediente matrimonial al lugar en el que van a convertirse oficialmente en marido y mujer: el Monasterio del Puig de Santa María, un edificio emblemático de la reconquista en el Levante. Precisamente este trámite ha hecho que vivan un imprevisto ya que les ha llegado validado en el último instante. "Hasta ayer, parece que no iba a haber boda. No os imagináis el sinvivir en el que hemos estado con este tema", decía Ignacio, viendo ya el susto como una anécdota.

