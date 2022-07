Rocío Carrasco como nunca la habías visto: disfrazada de drag queen

Rocío Carrasco ha decidido que, aunque el documental En el nombre de Rocío esté provocando un tsunami familiar, quiere pasar página y divertirse. Tras debutar como cantante en directo hace unas semanas en el Sálvame Media fest, la hija de Rocío Jurado ha demostrado que vale para todo y se ha dejado maquillar y disfrazar para convertirse en una drag queen al más puro estilo carnaval de Canarias. Junto a Priscilla, la profesional de este colorido arte que la ha enseñado a bailar, la hija de 'la más grande' ha sacado la reina que lleva dentro y con Sobreviviré de Mónica Naranjo como banda sonora ha presentado su actuación. Así, la que fuera presentadora de Hable con ellas ha hecho una entrada triunfal sobre el escenario con un diseño en el que predominaba el color rosa y las lentejuelas, acompañado de una impresionante corona. Con unas alas gigantes detrás de su espalda que han sorprendido a todos, 'Rocío Tarrastro', su nombre artístico para el concurso, Rocío ha disfrutado como la que más después de acaparar toda la actualidar por su docuserie.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Raquel Mosquera, a Rocío Carrasco: 'Todos los adjetivos que me ha dicho a mí, son los que yo digo de ella'

Muy emocionada con su actuación, Rocío Carrasco ha agradecido al programa esta gran oportunidad porque le encanta maquillarse y disfrazarse. "Me gustaría dar las gracias porque hoy he disfrutado como una niña pequeña en un parque de atracciones. Me lo he pasado bomba, he estado con Priscilla y he estado todo el tiempo disfrutando porque no hay una cosa que más me guste que disfrazarme y que me maquillen y me pongan cosas", ha dicho al presentador, reconociendo además que le da miedo no saber cómo quitarse tanto potingue, aunque ya le habían dado unos trucos para quitarlo fácilmente. L

Rocío Carrasco ha sido valorada tras su actuación por el jurado experto, formado por La Prohibida, Samantha Hudson y el maestro Joao. "Has sido como un águila de fuego, el ave fénix", ha dicho el exconcursante de GH VIP, refiriéndose a que además de la canción de Sobreviviré ha bailado I will survive, dos temas que claramente hacían una referencia al primer documental que emitió Telecinco hace un año: Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde la protagonista narró todos los problemas que ha padecido a lo largo de los años y donde contó cómo había podido resurgir. "Has estado estupenda, de tal palo tal astilla", le ha dicho la que fuera participante de MasterChef celebrity para valorarla.

VER GALERÍA

Los momentos más emotivos de Rocío Carrasco y Fidel Albiac durante la inauguración del Museo Rocío Jurado

La hija de Rocío Jurado se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Además de participar en todas las galas especiales de Sálvame, acaba de inaugurar el museo de su madre en Chipiona. "Estoy viviendo un día muy, muy, pero que muy feliz", dijo en Viva la vida poco antes de la esperada inauguración, que contó con la música de Miguel Poveda, gran amigo tanto de la homenajeada como de su hija.