Semana de la Moda de Alta Costura ¡De tal palo tal astilla! North West y Kim Kardashian vuelven a dar la campanada en Paris con sus looks de impacto La hija mayor de Kim Kardashian ha arrasado con su particular estilo y solo tiene 9 años

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North, tiene solo 9 años y ya se postula como una de las influencers del futuro. La pequeña ha estado junto a su madre en París, asistiendo a la mayoría de las pasarelas de la Semana de la Moda de Alta Costura y sentándose en la primera fila de los desfiles junto a iconos de la moda como Anna Wintour, todo ello luciendo looks que no han pasado desapercibidos. El último, que llevó para asistir al show de Jean Paul Gaultier, sin duda fue la prueba definitiva de que la hermana mayor de Saint, Chicago y Psalm es la digna heredera de la capacidad de impresionar que tienen sus padres.

El look en cuestión no es otro que uno a juego, en el que tanto North como Kim han lucido un collar que se unía a través de una cadena a un falso piercing en la nariz, además de unas gafas de sol ovaladas y una boina con las que han completado el estilismo. Mientras la madre lucía un ajustado vestido con inspiración lencera y raya diplomática al estilo Gaultier, la hija apostaba por un estilismo con aire francés formado por una camisa blanca con chaleco con el mismo estampado. Eso sí, la protagonista de The Kardashians ha preferido quitarse el tocado para salir a la calle y solo en las fotos publicadas por su peluquero y maquillador podemos verlo.

Tanto Kim Kardashian como Kanye West han potenciado siempre el lado más creativo de North, a quien han animado desde que era un bebé a pintar, cantar o vestirse como quisiera. A medida que los seguidores de la empresaria han visto crecer a la hija mayor de la expareja han podido apreciar su fuerte personalidad y su interés por las creaciones artísticas, ya que incluso la hemos visto maquillar a la creadora de KKW Beauty en un divertido vídeo que se hizo viral hace algunos años. Todos los looks que ha lucido la pequeña durante estos días en París han demostrado que está encontrando su lugar en el mundo de la moda de manera independiente, pero sin perder la influencia de sus padres.

De hecho, el martes North lució una pieza con un significado especial. En vez de escoger cualquiera de las nuevas prendas que probablemente le regalan desde las marcas o de pedirle a su madre que le comprara algo en particular, prefirió reutilizar una cazadora tipo varsity que ya había llevado Kanye West en el año 2008 para los American Music Awards. Eso sí, la conjuntó con accesorios al más puro estilo gen z, a pesar de que la niña es, a sus 9 años, parte de la siguiente generación a la que ya llaman "alfa".

Una muestra más del alma creativa y extrovertida de North es que ha convencido a su madre para crearse una cuenta de Tik Tok y Kim ha accedido con tal de que sea una compartida con ella. Una decisión que no ha alegrado mucho a Kanye, que criticó abiertamente que su hija mayor estuviera en la red social sin su consentimiento. Sin embargo, la niña continúa creando vídeos y publicándolos alcanzando a 7 millones de seguidores, quizás sin ser consciente de su influencia, porque en París le ha preguntado a los fotógrafos que por qué la esperan a la puerta de los sitios. Un vídeo que se ha hecho viral en el que se aprecia una vez más su actitud siempre rompedora.