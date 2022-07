Tamara Falcó, de vacaciones con Íñigo Onieva antes de la boda de su primo Álvaro Castillejo

De una boda sale otra y otra, y si no que se le pregunten a Tamara Falcó. La marquesa de Griñón disfrutó el pasado fin de semana de la boda de unos amigos, Casilda Aguilera y Yago Antón, en Sotogrande y este sábado será una de las grandes invitadas al enlace de su primo Álvaro Castillejo y Cristina Fernández en el mismo enclave gaditano. El jugador de polo y la periodista sellará su amor en esta exclusiva urbanización, cuna del polo en nuestro país, después de tener que aplazar su enlace dos años por la pandemia y la hija de Isabel Preysler será una de sus testigos.

VER GALERÍA

Será un acontecimiento familiar muy importante, al que asistirá con su pareja Íñigo Onieva y será una gran cita para hacer la presentación oficial a toda su familia, aunque ya acudieron juntos a la fiesta de compromiso de los futuros contrayentes. A la boda de Álvaro están invitados los hermanos de Tamara Chábeli, Julio, Enrique, y Ana Boyer, aunque no hay confirmación de que todos puedan ir. Entre boda y boda, la pareja ha disfrutado de unas exclusivas vacaciones en Anantara Villa Padierna Resort en Marbella, un oasis de tranquilidad frente al mar donde ha se han podido relajar y divertirse con algunas de las aficiones de Íñigo, el golf.

VER GALERÍA

No solo Tamara Falcó tendrá un papel destacado en el enlace, Isabel Preysler será la madrina de su sobrino Álvaro, hijo de su fallecida hermana Beatriz Preysler. "Me hace mucha ilusión que mi tía sea mi madrina. Es la madre que me queda aquí. Fue la primera a la que le conté que me casaba y está superilusionada”, confiesa Álvaro a ¡HOLA!, que también asegura que el día de su boda tendrá un recuerdo especial para su madre, pero también para su abuela y la de Cristina, que falleció durante la pandemia.

VER GALERÍA

Cumbre de los Presyler

El gran secreto no solo será el vestido de la novia, sino también el de sus invitadas. La hija del recordado Carlos Falcó eligió un diseño blanco con flores estampadas en rojo de Self-Portrait para su último gran evento y destacó como una de las asistentes más elegantes. Sin embargo, esta será uno de los acontecimientos más señalados en la familia Presyler y la pregunta es si los contrayentes volverán a entregar el ramo de novia a Tamara. La hija de Isabel Presyler ya recibió el ramo en la boda de su primo Álvaro Falcó e Isabelle Junot, que recibió con gran ilusión y que volvió a repetirse en la boda de Casilda Aguilera y Yago Antón. "Por cierto otro ramo… ¡ya van 2!", contaba con entusiasmo. El entorno de la diseñadora desea que se case con Íñigo Onieva, algo de lo que ya respondía a ¡HOLA!. " Seguro que de esta boda salen muchas. Poco a poco, estoy viviendo un momento del noviazgo precioso, estamos encantados los dos, creo que si todo va bien terminará en boda".