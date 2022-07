Anna Ferro, viuda del presentador mexicano Fernando del Solar, explica cómo fueron los últimos momentos de su marido

Cuando el mundo del espectáculo mexicano todavía llora la prematura muerte a los 49 años de Fernando del Solar, uno de los presentadores estrella del país, su viuda Anna Ferro, ha querido compartir unas palabras de agradecimiento con la comunidad de seguidores de su esposo, que, durante todo este tiempo de duelo, han mostrado su cariño y preocupación por la familia a pesar de no conocerlos personalmente. Precisamente, ha sido en Venga la Alegría, el programa de televisión donde el también actor alcanzó la fama, donde ha lanzado este bonito mensaje. "Les agradezco mucho a todos sus llamadas, vi las cadenas de oraciones y es un dolor que no es explicable, se te desgarra el alma y no lo puedes entender. Gracias a ustedes y a todo el público. Venga la Alegría era un programa que a él le encantaba y agradezco este homenaje tan hermoso que le están haciendo y a la gente le pido que no olviden su sonrisa porque es lo que él hubiera querido", ha explicado la monitora de yoga con la voz visiblemente rota por la emoción.

De la misma manera, Anna ha explicado delante de todos los espectadores que los últimos instantes de vida de su marido fueron tranquilos y que estuvo acompañado de todos sus seres queridos. La causa del fallecimiento fue una neumonía que se complicó más de lo previstó, puesto que el artista fue diagnosticado en el año 2012 de un linfoma de Hodgkin, lo que había deteriorado mucho su estado de salud. "Luchó hasta el último momento, se fue tranquilo, feliz y en paz que es lo más importante". Igualmente, ha dejado claro, que, a pesar de la pena que ahora mismo siente, su principal objetivo es honrar la memoria de su marido y continuar con los proyectos que comenzaron juntos. "Él hubiera querido que siguieramos sonriendo, me daré tiempo para llorarle y después honraré su vida y seguiré con su legado", ha confesado haciendo referencia al carácter positivo del maestro de ceremonias.

Precisamente, la historia de amor con Anna comenzó a raíz de superar su primera enfermedad, ya que en el año 2016, Fernando comenzó a acudir a clases de yoga en las que su pareja ejercía como instructora. Desde entonces se volvieron inseparables e hicieron pública su relación en el año 2018 y se dieron el sí quiero en marzo de este mismo año 2022. Por ello, Anna ha querido recordar una anécdota sobre su romance. "Cuando empezamos me dijo que yo era la única mujer a la que se había declarado, porque antes siempre se le habían declarado a él. Cuando estaba en terapia intensiva me recordó esas palabras y me hizo muy feliz porque él también será siempre único en mi corazón. No hay otro hombre como él".

Sin duda, una familia que se vuelve a quedar rota cuando no se había recuperado de la pérdida repentina del padre del presentador, Norberto Cacciammi, hace tan solo dos semanas. Igualmente, Fernando del Solar deja atrás a dos hijos, Luciano (14) y Paolo (11) nacidos de su anterior matrimonio con la cantante y actriz Ingrid Coronado.