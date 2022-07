El presentador Fernando del Solar, popular en México, fallece a los 49 años

Fernando del Solar, actor y presentador en México, ha fallecido a los 49 años por motivos que aún se desconocen. El comunicador, nacido en Argentina bajo el nombre Martín Cacciamani Servidio, forjó en México su carrera en televisión en programas como Venga la Alegría, donde alcanzó la popularidad entre 2006 y 2012, hasta que dejó el plató para tratarse de un linfoma de Hodgkin del que se había recuperado a pesar de que su salud en los últimos años se había deteriorado mucho. Ha sido precisamente el actual conductor del espacio televisivo, Sergio Sepúlveda, quien ha confirmado la triste noticia diciendo: "Tenemos muy poca información, a cuenta gotas nos está llegando. Alguien muy cercano nos dijo que sí".

En su instagram oficial su familia se ha encargado de dejar este mensaje a sus más de 400.000 seguidores: "Fer siempre con su sonrisa llena de luz, la mejor actitud y el amor brotando por cada célula. Luchador incansable de sus sueños e ideales. Hoy se fue a volar más alto todavía… y esa noticia llega a los corazones de todos quienes lo conocimos". Además, los más allegados del presentador piden a los fans que respeten este momento íntimo aunque agradecen las muestras de "cariño, apoyo, solidaridad y respeto". "Si deseas acompañar a Fer, prende una vela que brille honrando su vida y ayude a que este mundo tenga más luz", han finalizado.

La familia del fallecido se enfrenta a uno de sus peores momentos porque hacía solo 12 días Fernando había perdido a su padre, Norberto Cacciamani. El presentador estaba casado con Anna Ferro desde hacía solo tres meses y tenía dos hijos, Paolo y Luciano, fruto de una relación anterior con la presentadora, actriz y cantante mexicana Ingrid Coronado. "Te amo con todo mi ser. Al infinito y más allá", ha publicado la viuda. "¿Y ahora cómo se vive sin ti?", ha añadido, explicando que su marido vivió cada día como si fuera el último.

Fernando, que había tenido varios problemas de salud en 2019 que le afectaron al hígado y los pulmones, había estado en unas conferencias presenciales a principios de mes y tenía buen aspecto. Hace apenas dos semanas había publicado su despedida a su padre, que había fallecido repentinamente, diciendo: "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos".

En 2016, tras superar el cáncer y divorciarse de Ingrid Coronado, conoció a Anna Ferro durante una clase de yoga. Su romance fue para él una "bocanada de aire fresco", tal y cómo él mismo desvelaba más tarde. "Ella es paz, es tranquilidad, es contención, no es fácil... Hay días buenos y días que no están tan buenos. Ella me tranquiliza, ella tiene la medida exacta para mantenerme activo, es genial", compartía el presentador tras hacer pública su relación en 2018. Estuvieron juntos más de cinco años y en marzo de 2022 se casaron en una ceremonia íntima a orillas del mar que pudo verse en ¡HOLA! México.