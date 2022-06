Fallece a los 19 años el 'tiktoker' Cooper Noriega

La estrella de TikTok Cooper Noriega ha fallecido de manera repentina a los 19 años. Fuentes policiales han asegurado al medio estadounidense TMZ que fue un ciudadano quien dio la voz de alarma a las autoridades al ver al joven influencer inconsciente en el parking de un centro comercial situado a las afueras de la ciudad de Los Ángeles. A pesar de que las autoridades sanitarias acudieron con rapidez al lugar de los hechos, no pudieron hacer nada para salvar la vida del creador de contenido. Aunque no han trascendido más detalles sobre la causa de la muerte, ya que todavía se tiene que realizar un proceso de autopsia, sí que se ha podido conocer que el cuerpo no presentaba ningún tipo de lesión, por lo que no hay sospechas de que haya podido ser un crimen. Otro dato a tener en cuenta sobre este triste suceso es que, aunque el difunto fue hallado en un aparcamiento público, el tiktoker no se encontraba en el interior de un coche.

La trágica noticia ha compungido a su comunidad de seguidores, compuesta por 1,77 millones de personas. Han sido estos mismos fans quienes han recordado que tan solo unos días previos a la desgracia el joven había publicado un vídeo en su perfil social un tanto inquietante porque se mostraba tumbado en la cama, con unas ojeras marcadas y sin apenas dejar ver el resto de su rostro, cubierto por una capucha gris. Una imagen que acompañaba con una breve frase en la que hablaba sobre la posibilidad de morir pronto. Un contenido que no era el usual en su muro y que, tras lo sucedido, apunta a que Cooper Noriega estaba avisando de que atravesaba un mal momento personal.

La última de sus fotografías, en la que explicaba que había creado un grupo de apoyo para hablar sobre los problemas de salud mental, se ha llenado de mensajes de cariño por parte de su público que ha lamentado enormemente su pérdida. De la misma manera, otros influencers se han mostrado estupefactos por lo que estaba sucediendo, ya que la mayoría de ellos han resaltado que hace poco habían coincidido con el modelo durante proyectos profesionales y que lo veían como una persona llena de vida y alegría.

El maniquí era un gran aficionado al mundo del skate, disciplina en la que siempre compartía sus trucos y progresos, y de la moda, con un estilo desenfadado. Gran defensor de normalizar la salud mental, en los últimos meses también había hecho una evolución en su estética, presentando llamativos tatuajes en la zona de su cuello y cara. Sin duda, una estrella de las redes sociales que se ha despedido cuando todavía le quedaban demasiadas cosas que vivir y contar al mundo.