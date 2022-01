Carla Frigo, la cantante española con más éxito en TikTok por detrás de Rosalía y Lola Indigo

Las plataformas digitales han abierto el abanico a la hora de descubrir a jóvenes artistas y son muchos los que utilizan las redes para crear y compartir su contenido con el fin de triunfar. No fue el caso de Carla Frigo, una cantante de Barcelona a la que la popularidad le pilló prácticamente por sorpresa gracias a un vídeo en el que aparecía bailando con una camiseta del Chelsea y la convirtió en un fenómeno viral a finales del año pasado. Un éxito que no ha parado de crecer desde entonces y que continúa en ascenso, hasta el punto de haberse convertido en una de las españolas con mayor repercusión en la red social TikTok, donde el número de viusualizaciones de sus publicaciones solo es superado por estrellas de la talla de Rosalía y Lola Índigo.

A sus 19 años Carla Frigola, su auténtico nombre, atesora más de dos millones de seguidores en TikTok, la plataforma en la que más triunfa su contenido. Una combinación de música y moda, sus dos pasiones, que han hecho de sus vídeos los terceros que más reproducciones acumulan a lo largo de 2021 en España, según los datos de la propia compañía. Por si esto no fuera suficiente, Carla Frigo también tiene la medalla de bronce como la tiktoker española más seguida, por detrás de Rosalía y de los tinerfeños Adexe y Nau y adelantando a artistas como Aitana o Rosalía.

Carla Frigo, la 'influencer' que lucha por hacerse un hueco en la música

Sin embargo y aunque el éxito le ha llegado a través de la red social, Carla Frigo insiste desde hace meses en sus entrevistas en que ella no se considera influencer, sino cantante. Comenzó a formarse en música cuando tenía 7 años, a través de clases de canto y de piano y con referentes como Beyoncé, Whitney Houston o Rihanna: "Me encantaba su imagen de poder, la actitud y la personalidad que cada una de ellas tenía. Pero sin duda, lo que más me gustaba era la fuerza y potencia que tenían en su voz. De hecho, me encantaba cantar sus canciones por eso, porque eran temas donde podía sacar todo mi potencial y forzar hasta las notas más altas", contó la artista en una entrevista con Los40.

Una trayectoria artística que ha despegado gracias a la repercusión de su imagen en las redes sociales y que, a día de hoy, ya suma un total de seis canciones desde que debutara hace un año con el sencillo Adentro. Todas ellas enmarcadas dentro del género urbano y siguiendo las tendencias actuales, con toques de estilos como el rap o el reguetón. Aunque tan solo hace falta echar un vistazo a su perfil para comprobar la variedad de sus registros interpretando canciones como Million reasons de Lady Gaga o Warrior de Demi Lovato, al frente de su piano.

Todo apunta a que el nombre de Carla Frigo seguirá sonando con fuerza, sobre todo entre el público de la Generación Z. Fans que acumula, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, puesto que, gracias a la camiseta del Chealsea que llevaba en el vídeo que catapultó su popularidad, la barcelonesa cuenta con una buena parte de seguidores en Reino Unido. Además y como curiosidad, la mencionada prenda no es lo único que une a Carla Frigo con el fútbol, ya que, la cantante es nieta del exfutbolista del Espanyol Joan Martínez Vilaseca, también conocido por haber estado en el fútbol base del Barcelona.

