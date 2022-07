Los jóvenes han estado acompañados de Lilian de Carvalho, actual novia del tenista Los hijos mayores de Boris Becker, Noah y Elias, visitan a su padre por primera vez en la cárcel El deportista debe cumplir dos años y medio de condena de prisión por ocultación de bienes para no pagar sus deudas que se elevaban a casi 60 millones de euros

Cabizbajos y con el semblante serio, así se han presentado en la mañana del viernes los hijos mayores de Boris Becker, Noah (28) y Elias (22), al centro penitenciario de Huntercombe, situado cerca de la ciudad de Londres, en el que su padre cumple condena. Esta es la primera vez que los dos jóvenes se han dejado ver en público en las instalaciones de la prisión, tras la encarcelación de la estrella del tenis el pasado mes de abril. El deportista tiene que hacer frente a dos años y medio de cárcel al ser considerado culpable de distintos delitos contra la Hacienda del Reino Unido, concretamente, sustracción de bienes, encubrimiento de deudas y no revelación del patrimonio, para no hacer frente a los impagos que acumulaba con el fisco desde hace tiempo y que ascendían a casi 60 millones de euros.

En todo momento, los chicos han estado acompañados de Lilian de Carvalho, la actual novia del seis veces campeón del Grand Slam. Su relación con esta bella financiera comenzó en el año 2020, dos años después de la separación de su segunda mujer, Lili Karssengerg, con la que también tuvo un hijo, Amadeus (12). En el tiempo que ha durado su noviazgo la mujer se ha situado en el ojo público, puesto que ha acompañado en todo momento a su pareja en estos duros trances judiciales brindando el apoyo que tanto necesitaba. Precisamente, fue ella la persona con la que la leyenda del deporte compartió sus últimas horas como un hombre libre acudiendo a un popular centro comercial de la capital del Reino Unido y despidiéndose con un beso al aire en las puertas de la comisaría.

Según informa el diario británico Daily Mail, a la salida del centro Lilian se ha encargado de contar a la prensa como está siendo el proceso de integración del jugador a su nueva realidad. "Boris está bien, yo estoy bien. Estamos todos bien. He estado muy ocupada con mis hijos, no hay mucho más que decir. Todo está bien y no hay de qué preocuparse", ha asegurado haciendo hincapié en que sus seres queridos siguen estando en el primer orden de sus prioridades. De la misma manera, el medio de comunicación ha explicado que Novak Djokovic, que durante los inicios de su carrera fue pupilo de la estrella alemana, ha estado en todo momento muy pendiente del círculo más cercano del que fuera su entrenador para asegurar su bienestar.

Por su parte, sus hijos han preferido no hacer ningún tipo de declaración. Ambos son fruto del matrimonio de Boris Becker con su primera esposa, Barbara Feltus. Aunque ninguno de ellos ha seguido los pasos de su progenitor en el terreno profesional, ya que ambos han optado por carreras en el mundo del arte y la moda al igual que su madre, siempre han mantenido una buena relación con el tenista y han posado frente a las cámaras en distintos eventos sociales en actitud cómplice. Igualmente, el tenista es padre de dos hijos más: el anteriormente mencionado Amadeus, y su única hija, Anna (22), nacida de su relación con la modelo Angela Ermaskova.