Luis Figo y Helene Svedin celebran su aniversario tras su crisis matrimonial

Luis Figo y Helene Svedin, uno de los matrimonios más consolidados del mundo del deporte, hicieron un paréntesis en su relación a principios de año para reflexionar sobre su futuro en común. La revista ¡HOLA! anunció en febrero que el futbolista portugués y la modelo sueca luchaban por salvar una relación que dura ya más de 25 años. Ahora la pareja no ha querido pasar por alto la fecha de su aniversario y el exfutbolista del Real Madrid le ha dedicado unas bonitas palabras a su esposa, con la que lleva 21 años casado y cuatro de noviazgo. "Happy Anniversary to us 21+4", señala el deportista luso junto a dos bellas instantáneas en blanco y negro de su boda con la modelo sueca.

VER GALERÍA

Esta declaración de amor por parte del portugués demuestra que, por encima de cualquier problema personal, son una familia unida y feliz, y la crisis sentimental que atravesaron a principios de año tal vez podría ser cosa del pasado. El astro del balón y la espectacular belleza nórdica se casaron el 30 de junio de 2001 en el Algarve ante 200 invitados. De su unión nacieron sus tres hijas, Daniela, Martina y Stella, que son su mayor orgullo y han heredado de su madre su pasión por la moda.

Su hija mayor Daniela, de 23 años, está ilusionada con su noviazgo con Beltran Lozano, primo de rey Felipe VI, con quien anunció su noviazgo en enero de 2021. Fue mediante la publicación de una foto de los dos esquiando en Baqueira Beret cuando descubrimos que la hija mayor del futbolista se había enamorado del modelo sevillano. Su hija mediana Martina, de 20 años, es novia de Luis Osorio, hijo del duque de Alburquerque y Blanca Suelves, mientras que la paequeña Stella aún no ha cumplido la mayoría de edad.

-Los secretos de Helene Svedin para estar así de espectacular a los 47 años

VER GALERÍA

Desde que se diera a conocer el bache que sufrió su matrimonio, ¡HOLA! pudo saber que incluso el exjugador del Real Madrid llegó a pasar varias semanas viviendo fuera del domicilio conyugal, pero según el entorno de la pareja este cese de la convivencia les habría servido para reflexionar sobre su futuro en común. Fieles a du discreción, el matrimonio no se ha pronunciado al respecto, pero en cada una de las celebraciones familiares ante todo se han mostrado como un matrimonio unido como han sido los cumpleaños de sus hijas. Ahora que ha comenzado la temporada estival veremos si la familia se traslada al Algarve o a Ibiza, dos de sus destinos favoritos a los que suelen viajar cada año.

-El sorprendente negocio de Luis Figo: sus cuatro minas de oro en África