María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi ya viven juntos y ¿quieren tener hijos? La diseñadora ha compartido nuevos detalles de su relación con el jinete y ha explicado cómo se lleva con su ex, el empresario Jordi Nieto

La relación de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi avanza a pasos agigantados. Su historia de amor fue una auténtica sorpresa, pero el paso del tiempo ha demostrado la fortaleza de sus sentimientos y están a punto de celebrar su primer aniversario como pareja. La que fuera Miss España 1996 ha confesado que no puede ser más feliz al lado del jinete, con el que ya convive en su casa de Coria del Río, Sevilla. En una rueda de preguntas con sus seguidores, María José ha revelado sus planes de futuro con Muñoz Escassi. También ha contado cómo se lleva con su exmarido, Jordi Nieto, padre de su hijo Elias.

- María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, felices y enamorados, juran bandera en Sevilla

VER GALERÍA

La diseñadora no tiene intención de ampliar la familia, pero el jinete sí estaría dispuesto a tener descendencia con ella. "A él le gustaría, pero yo tengo 47 años y entre ponte bien y estate quita ya no me veo", ha respondido la sevillana entre risas. En estos momentos María José disfruta de su pareja y del pequeño Elías, que está a punto de cumplir cinco años. Muñoz Escassi, por su parte, tiene dos hijos: Anna Barrachina y Álvaro, este último nacido durante su relación con Lara Dibildos.

VER GALERÍA

Antes de enamorarse de Álvaro, la top sevillana estuvo casada con el empresario catalán Jordi Nieto. Tuvieron juntos al pequeño Elías y protagonizaron una boda mágica en Grecia. Sin embargo, el año pasado anunciaron su separación. Esta ruptura les hizo replantearse su vida, pues la mayor parte del tiempo residían en República Dominicana por motivos de trabajo. Decidieron volver a España y pensar, sobre todo, en el bienestar del niño. "Jordi se vino a vivir a Sevilla también cuando nos separamos y ha estado viviendo a dos calles de mi casa asique Elías y él se veían a dario. Ahora se ha mudado a Barcelona y Elías va mucho por allí", ha explicado María José.

VER GALERÍA

Separarse de Jordi Nieto no fue nada fácil para María José, sin embargo, cree que dieron el paso necesario para seguir siendo felices aunque fuera cada uno por su lado. La diseñadora opina que no hay que temer a las rupturas por los niños. "Piensa en las consecuencias que tiene para un niño vivir y crecer en un hogar donde los adultos no quieren estar juntos", ha reflexionado junto a una seguidora. "Los niños querrán estar con una madre feliz, da igual si está divorciada, separada o arrejuntada. Nos vale todo lo que termina en ADA menos amargada", ha finalizado.