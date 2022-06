Óscar Casas se sincera: de las normas de sus padres al papel de su hermano Mario

Óscar Casas está de estreno. El actor se pone en la piel de un falso vampiro en Hollyblood, su último proyecto en la gran pantalla. Con esta película afianza todavía más su carrera en el mundo de la interpretación, que empezó cuando tan solo era un niño. Un vasto trabajo que no podría existir sin el apoyo incondicional de sus seres queridos, ya que, como el protagonista de Los Rodríguez ha confesado en su última entrevista en El Hormiguero, su madre es una pieza esencial a la hora de aceptar o no un papel. "Sí mi madre dice que no hay que hacer algo no se pregunta y no se hace. Ella tiene un sexto sentido, sabe leer muy bien los guiones, ver la esencia que tiene y si eso va con nosotros".

VER GALERÍA

Descubre todo lo que debes saber sobre Óscar Casas, el actor de moda

Sabe de sobra que su familia ha sido clave a la hora de perseguir su sueño. De su hermano Mario ha aprendido el mejor ejemplo en cuanto a trabajo y constancia. El ganador del Goya, ejerciendo como hermano mayor, suele aconsejarle y ayudarle en su preparación de los castings. "Es cierto que con Mario si hay algún momento en el día que nos vemos, ensayamos. En esta película hay una parte, cuando mi personaje se hace pasar por vampiro, que toda esa idea se creó con Mario. Estábamos en casa y nos partíamos de la risa y creo que ha funcionado muy bien", ha relatado sobre la gran relación que guarda con el también intérprete.

VER GALERÍA

Óscar Casas presume de abdominales y revoluciona a todos sus seguidores, ¡incluida su chica!

Precisamente, por ser un chico tan hogareño, tiene claro que entre sus planes de futuro cercano no se encuentra el independizarse. "La verdad vivimos todos en casa y es muy divertido. Vamos ayudando cada uno con las tareas", ha bromeado junto a Pablo Motos, que no se ha mostrado muy convencido de la verdad de está última afirmación. De la misma manera, ha dejado claro, que, a pesar de que se encuentra soltero en estos momentos, hay una regla de oro que no se puede saltar bajo el techo de sus padres. "A mi casa no se traen chicas", ha explicado en tono de humor.

VER GALERÍA

Los hermanos Casas se despiden de su gran amigo Álex Casademunt: 'Qué injusta es la vida'

Desde que terminase su relación con Begoña Vargas, el artista tiene el corazón tranquilo, pero no por falta de admiradoras, muchas de ellas fans, puesto que el propio Óscar se sigue sorprendiendo de la expectación que causa allá donde va. "Durante cuatro años una chica me escribía mensajes todos los días preguntándome que sí me gustaban las cabras, nunca supe el proposito, porque me daba un poco de miedo y no llegue a contestar", ha explicado sobre las inauditas proposiciones que le llegan diariamente a sus perfiles sociales.

Además de las aficiones que todo el mundo conoce sobre él, como el baile o el surf, en el plató de Trancas y Barrancas se ha definido como un amante del anime japonés, incluso tiene dos tatuajes dedicados a sus personajes favoritos. También, en los últimos tiempos, se ha enganchado al mundo de la meditación que le permite relajarse y sacar la mejor versión de sí mismo, algo esencial teniendo en cuenta su apretada agenda laboral.