Rafa Nadal vuelve a la competición tras conocerse que va a ser padre por primera vez

La pasada semana Rafa Nadal explicaba que su próxima paternidad no va a suponer un cambio en su vida profesional. El tenista ya ha comenzado a demostrar que las novedades personales no repercutirán en su juego disputando este miércoles un partido en el que ha vencido a Stan Wawrinka, enmarcado en el Giorgio Armani Tennis Classic. El torneo que acoge estos días la ciudad británica de Fulham ha generado una gran expectación a pesar de ser solo una exhibición ya que es la primera vez que el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes pisa la hierba tras confirmar la revista ¡HOLA! que espera su primer hijo con Mery Perelló tras 18 años de relación y casi tres de matrimonio.

Otro de los aspectos que generaba una inmensa curiosidad es volver a ver a Nadal con la raqueta tras someterse a un nuevo tratamiento por la dolencia que sufre en su pie izquierdo y que incluso ha sembrado la incertidumbre sobre una posible retirada. El tenista manacorí padece la enfermedad de Müller-Weiss y se acaba de someter en la clínica Teknon de Barcelona a un tratamiento de radiofrecuencia pulsada en los nervios involucrados en su lesión crónica. Ha sido tratado por Ángel Ruiz-Cotorro, médico de la Real Federación Española de Tenis y director de la clínica Mapfre de Medicina del Tenis.

Por el momento, parece que la terapia a la que se ha sometido el tenista manacorí está dando buenos resultados y le veremos este viernes enfrentarse a Félix Auger-Aliassim y en unos días disputando Wimbledon. Curiosamente este jugador canadiense tiene como entrenador a Toni Nadal, tío de Rafa y la persona que le animó a dedicarse al deporte profesionalmente al darse cuenta de su potencial. "Él tenía el objetivo de convertirme en un profesional. Mi tío era una persona muy exigente, y gracias a él he ido superando las dificultades que he tenido todos estos años. Me apretaba tenisticamente y emocionalmente", decía el deportista sobre el hermano de su padre, quien fue su entrenador hasta 2017.

Para Nadal, considerado uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, una parte de su éxito radica en el apoyo incondicional de su familia, que ahora va a crecer con la llegada de su primer bebé. A partir de ahora, no solo contará con sus padres, su hermana y su esposa como talismanes, sino también con su hijo. Tal y como adelantó el diario balear Última Hora, el bebé que espera la pareja es un niño cuya llegada está prevista para octubre, el mismo mes en el que celebrarán su tercer aniversario de boda. Cabe recordar que se casaron el 19 de octubre de 2019 en Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII en el que los acompañaron sus seres queridos y amigos como los reyes Juan Carlos y Sofía, Feliciano López y Sandra Gago, David Ferrer y Marta Tornel o Marc López, quien ahora forma parte de su staff.

Las primeras palabras de Nadal sobre su paternidad

¡HOLA! confirmaba el embarazo de Mery Perelló gracias a unas imágenes en las que la directora de la Fundación Rafa Nadal,aparecía luciendo silueta premamá en traje de baño durante una jornada en alta mar a bordo del Great White, el catamarán que tienen desde hace dos años. Semanas atrás las miradas ya se habían posado en ella y habían comenzado los rumores por el cambio de estilo que mostró en las gradas de Roland Garros, donde animó a su marido con prendas holgadas, jerséis anchos... Poco después de la publicación de la revista, el tenista hablaba por primera vez de la dulce espera aunque remarcando que opta por un perfil discreto para lo relativo a su vida privada. "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia", explicaba sobre cómo será su rutina cuando en casa comiencen a ser tres.

