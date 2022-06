Carmen Borrego, dolida con Rocío Carrasco

Para Carmen Borrego la boda de su hijo era uno de los días más importantes de su vida. José María Almoguera, el primer hijo que tuvo junto a su exmarido, Francico Almoguera, y primer nieto de María Teresa Campos, se casó con su novia, Paola, el pasado 14 de mayo en una finca de Torrejón de Ardoz en Madrid. Una celebración a la que no faltaron los miembros más mediáticos de su familia, además de los amigos y seres queridos de los novios, aunque hubo una sonada ausencia, la de Rocío Carrasco y su esposo, Fidel Albiac, que en el último minuto decidieron no ir al enlace.

VER GALERÍA

La hija de María Teresa Campos confiesa en en la revista Lecturas que está dolida con la hija de Rocío Jurado. "Me duele que Rocío Carrasco no viniera a la boda de mi hijo", revela mientras asegura que ella nunca confirmó que no asistiría. "A ella y a Fidel se les esperaba en la boda, tanto es así, que en la mesa en la que estábamos sentados había un asiento que ponía Rocío y otro que ponía Fidel", aclara.

-Alejandra Rubio se pronuncia ante la polémica por la boda de su primo: 'No quiero ninguna guerra'

-El emocionante reencuentro entre Rocío Carrasco y María Teresa Campos en el 81 cumpleaños de la presentadora

Del mismo modo, asegura que le molestó que no le enviara siquiera una felicitación al día siguiente "Me hubiera gustado que me hubiese felicitado, a mí o a mi hijo". Días después de no asistir al enlace, Rocío Carrasco llegó a decir que sí iría a la boda de Alejandra Rubio, hija de Terelu, algo que sentó mal a Carmen Borrego, pero que entendió que no lo había dicho con mala intención. Por último, la hija de María Teresa ha querido recalcar que aunque le haya dolido su ausencia, no está enfadada con Rocío Carrasco, ni con Fidel, porque si a ella la quiere muchísimo a él le ama, ha recalcado.

VER GALERÍA

Carmen Borrego disfruta de un momento inmejorable. La colaboradora de Mediaset se muestra serena y tranquila tras dejar atrás todos sus problemas familiares. Semanas después de reconciliarse con su hermana Terelu y su sobrina Alejandra Rubio tras haber mantenido diversos cruces de acusaciones en público, asegura sentirse feliz en Sálvame.

-Alejandra Rubio comparte imágenes no vistas de la gran boda de la familia Campos