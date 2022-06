María Pombo opina sobre el vestido de novia de su hermana Lucía ¡y le lleva la contraria! Aunque la protagonista de la boda que se celebrará el próximo sábado aseguró que su 'look' nupcial será 'rarísimo', la 'influencer' no está de acuerdo

Tic, tac, tic, tac... ¡faltan solo cuatro días para la boda de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta! La pareja pronunciará el "sí, quiero" este sábado en Segovia, un gran acontecimiento que la familia espera con mucha emoción, pero sin nervios, tal y como ha contado María Pombo durante la Fiesta de Verano de KENZO. La influencer, que está deseando ver a su hermana pasar por el altar, ya la ha visto vestida de novia y ha dado su opinión sobre su look nupcial, que la propia Lucia describió recientemente como "rarísimo". "No le hagáis ni caso", ha bromeado María, dando su propio punto de vista. Fue ella precisamente quien sugirió a la joven piloto que se casara en estas fechas, coincidiendo con su propio aniversario de boda con Pablo Castellano. María, además, ha contado cómo se encuentra su pequeño Martín y a quién se parece y ha revelado cómo está viviendo su hermana Marta Pombo el embarazo. Dale al play y no te lo pierda.

