Chanel, Marta Pombo y María Fernández-Rubíes, entre las invitadas a la fiesta del verano que nadie se quiso perder

El verano sabe a sol, playa y… también a los delicados aromas de Kenzo. La firma de perfumes ha celebrado su ya mítica fiesta con la que, desde hace veinte años, da la bienvenida a esta estación en la capital, unos meses en los que el descanso y el relax son protagonistas. El Museo del Traje de la capital vistió de gala sus jardines para recibir a las decenas de rostros conocidos que participaron en esta cita anual, en la que la emblemática amapola de la casa se convirtió en un complemento más. Chanel, Raquel Sánchez Silva, Cayetana Guillén Cuervo, Mariló Montero, Javier de Miguel, María Pombo, Laura M. Flores, Vital Villarrubia, Bely Basarte, Elena Rivera, Flora González, Jan Cornet y un larguísimo etcétera de representantes de la moda, el cine, la música y la creación de contenido digital se encontraron en la celebración.

La influencer Rocío Camacho contaba, por ejemplo, que su verano ideal es el que disfruta junto a su familia y amigos, mientras que Laura M. Flores aseguraba que su deseo este verano es descansar, aunque con sus dos niños no siempre es algo sencillo. La temporada de bodas continúa estas próximas semanas con la presentadora Flora González, que está a punto de caminar hacia el altar y confesó que ya empieza a sentir los típicos nervios. María Pombo desveló además el color del vestido que llevará en el enlace de su hermana Lucía, que da el sí a Álvaro López Huerta el próximo 25 de junio: será el verde. María, que acaba de celebrar su tercer aniversario de boda con Pablo Castellano, asegura que este verano va a ser muy especial con su pequeño Martín: “Le encanta el agua”.

Por su parte, la actriz Clara Alvarado explicó cómo compagina sus compromisos con La llamada en teatro con su otra profesión, la de enfermera, en la que hace algunas jornadas cuando es necesario. “Empecé con la pandemia y sigo aunque sea a media jornada, me ha venido muy bien para la cabeza. En verano voy a hacer sustituciones también” apuntó. Violeta Magriñán presumió de embarazo y contó las ganas que tiene ya de tener a su bebé en brazos. “A cinco semanas de salir del horno, se lo he dicho antes a una compañera” comentó. La influencer Andrea Dalmau no quiso dar muchos detalles acerca de su ruptura con el cantante Luis Cepeda, aunque sí comentó que le desea lo mejor.

Fue una noche de encuentros en la que además se celebró el lanzamiento de la nueva campaña publicitaria y una nueva fragancia de Kenzo. La protagonista del spot, Masami Charlotte Lavault, floricultora y activista francesa de origen japonés, fue la invitada de honor como embajadora del nuevo aroma 'Flower by Kenzo L’Absolue'. Estuvieron además la anfitriona, Eva Hoffmann, Directora General España de Kenzo Parfums y de Romain Spitzer, CEO de Kenzo Parfums. Los invitados pudieron degustar una propuesta inspirada en huertos ecológicos con productos frescos y disfrutar al ritmo de la música del cuarteto de jazz Berk & The Virtual Band y DJ Nano, que animó el evento hasta la madrugada.

