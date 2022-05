¿Ha roto con Cepeda? El mensaje de Andrea Dalmau que ha levantado las sospechas

¿Siguen juntos Andrea Dalmau y Luis Cepeda? Esta es la gran pregunta que se hacen los seguidores de esta pareja, después de que las últimas palabras de la influencer hayan hecho sonar todas las alarmas. Sus recientes publicaciones parecen ser un claro mensaje de ruptura y desamor. Andrea se encontraba haciendo una ronda de preguntas para interactuar con sus fans, cuando ha dejado a todos con la boca abierta por la respuesta que ha dado a la cuestión, ¿cómo te va en el amor?. Su respuesta ha sido corta, pero contundente. "Parece que siempre me entrego a quien no es para mi". Además, otra de las señales que parecen indicar el final de su relación es que tanto el cantante como la influencer han borrado de sus perfiles sociales las fotos en las que aparecían juntos. Igualmente, han dejado de seguirse en dichas plataformas.

Tras la franca contestación de Andrea, sus seguidores han querido conocer un poco más sobre los motivos que parecen que han roto el corazón de la creadora de contenido. Por su parte, la instagrammer no ha dudado en expresar sus gustos sobre lo que le hace feliz en una pareja y que, por el momento, no ha encontrado en sus anteriores novios: una buena personalidad, pero, sobre todo, lealtad.

Quien no se ha pronunciado todavía sobre este tema ha sido el intérprete de Mi Musa. El cantante lleva varios días inactivo en las plataformas sociales, algo inusual en el artista porque era el lugar donde suele compartir momentos de su día a día, además de presumir de su relación a través de distintas fotografías con su novia. Un noviazgo que comenzó hace seis meses de manera algo tímida, pues ambos evitaban posar juntos en eventos públicos. Semanas después de que empezaran los rumores de que estaban saliendo prefirieron dejar de ocultarse y oficializarlo con una instantánea durante una escapada romántica a la nieve. Desde entonces, no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos. Un cariño que no se podía ocultar y que ha servido de inspiración para distintos sencillos musicales del último disco del exconcursante de Operación Triunfo, llegando a convertirse Andrea en la actriz protagonista del videoclip del tema Otro día más.

De la misma manera, la influencer ha disfrutado de estos éxitos musicales, puesto que, en el último medio año, se había convertido en la mejor fan de su pareja y le había acompañado a distintos conciertos donde se la podía ver como una más entre el público. El romance había logrado superar los comentarios mal intencionados de quienes juzgaban la diferencia de edad que existe entre ellos. Mientras que el compositor gallego tiene 32 años, la influencer catalana tan solo 20. Pese a todo, ellos siempre se habían mostrado unidos y en buena sintonía, pero, en esta ocasión, todas las pistas parecen indicar que esta historia de amor ha llegado a su fin.