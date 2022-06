'El verano en el que me enamoré', el estreno adolescente para un maratón divertido Si te gustó la serie ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, ahora la misma autora (Jenny Han) regresa con otra de sus sagas inspiradas en el primer romance

Si los amores adolescentes son un filón para las historias emocionantes y llenas de vida, los amores que suceden en pleno verano no tienen rival. Esta nueva serie recién estrenada en Prime Video nos lleva de la mano de su protagonista, Belly (Lola Tung), una joven de 16 años que empezará a vivir su primer amor. 'El verano en el que me enamoré' está basada en la trilogía de novelas para jóvenes adultos de la escritora norteamericana Jenny Han, todas ellas revisitan el verano y los amores que surgen en estos meses.

Esta es la segunda saga de Han que ve su versión en pantalla y que se adapta como serie. Primero fue 'A todos los chicos de los que me enamoré', una exitosa serie de largometrajes en Netflix, y ahora le toca el turno a “El verano en el que me enamoré”, donde la autora de best seller juveniles vuelve a explorar el primer amor en la etapa adolescente. Si ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ fue un auténtico fenómeno desde que se estrenó en Netflix, la nueva serie que ahora podemos ver en Prime Video no decepciona, y también se sitúa entre lo más visto de la plataforma de Amazon desde el minuto uno de su estreno.

El verano en el que me volví guapa

La serie cuenta la historia de Belly, una adolescente que todos los años pasa el verano en la casa de la playa de los Fisher con la mejor amiga de su madre y sus hijos. Pero este año es especial, Bely percibe un cambio en ella y en su entorno, se siente atraída por Jeremiah y Conrad, los hijos de la mejor amiga de su madre, y éstos también reparan en ella. Aunque en España el título de las novelas y la serie se ha traducido como ‘El verano en el que me enamoré’, lo cierto es que las novelas originalmente se titulan ‘The Summer I Turned Pretty’ (‘El verano en el que me volví guapa’), lo que está directamente relacionado con el florecer a la juventud tras la infancia que describe la serie.

La protagonista, Belly, empieza a descubrirse a sí misma, sus gustos, su percepción personal y las aspiraciones de amor que nacen en ella. Belly coge seguridad en sí misma según percibe que este verano abrirá un abismo entre la adolescente que fue y la joven en la que se convertirá.

Un triángulo amoroso

Primero se enamora de los hermanos Fisher (Jeremiah y Conrad), o más bien, coquetea con la idea de enamorarse de ellos. Y después conoce a Cam en la playa, un chico sincero y con muy buen corazón. La serie gira en torno a la libertad en la adolescencia, la necesidad de crecer deprisa y las barreras generacionales. La madre de Belly también busca el amor, se abre su primera cuenta en Instagram y duda junto a su amiga si lo mejor que podría hacer es abrirse una cuenta de Tinder. Es una madre comprensiva y abierta pero no descuida ser clara y marcar bien los límites.

El personaje de Laurel, la madre de Belly guarda ciertas similitudes con Jenny Han, la autora de la saga. Físicamente la actriz seleccionada (Jackie Chung) guarda cierto parecido, su personaje también es una escritora profesional que trata de abrirse camino en el duro mercado de los best-sellers. La autora, que procede de una familia coreana pero que nació en Virginia y reside en Brooklyn, suele ambientar sus historias en familias de asiáticos americanos, sin que esta característica llegue a marcar en exceso sus puntos de vista, pero abriendo la historia a una diversidad étnica mayor.

