Descubre los secretos que esconde la segunda temporada de 'Paraíso'

Cuando llegó la serie Paraíso a la señal de Movistar+ pensamos que estábamos ante un Stranger Things a la española, y lo cierto es que tiene mucho en común. Ciencia-ficción, jóvenes en bici y todo aquello que nos recuerda a los 90. La nostalgia por las décadas en las que no había móviles siguen dando sus frutos. Paraíso es un mix entre lo que recuerdan los millennials de su época pre-adolescente y lo que cualquier integrante de la generación Z puede digerir en términos fantásticos: no sé si da más miedo los No Muertos o gente sin acceso a la Whatsapp. Bienvenidos a los 90.

El punto de partida de la primera temporada se inició con la desaparición de tres chicas adolescentes en el verano de 1992. Se les pierde el rastro en una discoteca de un pueblo de Levante. ¿Te suena? Esta premisa recuerda mucho a un suceso que marcó para siempre la historia de España y que acaeció ese mismo año: la desaparición de Miriam, Toñi y Desiré en Alcàsser cuando se dirigían a la discoteca Colours.

En esta serie el pueblo se llama Almanzora y todo lo que veremos forma parte de un universo alternativo 100% ficticio. No existen referencias directas al crimen de Alcàsser pero sí se sumerge en la cultura pop que rodeó inevitablemente toda esa época, además de las noches de verano, la adolescencia y las luces de neón. El pueblo en el que se basa la serie, Almanzora, no existe en la realidad. La ficción se rodó en varios municipios de la Costa Blanca como Xàbia, Santa Pola, L’Alfàs del Pi, Calpe y Benidorm. Sin embargo, sí existe un Almanzora en nuestra geografía nacional que está en Almería pero no tiene costa ya que es un pueblo interior.

Javi guarda un gran secreto que nos ocultaron en la primera temporada

Como en toda buena serie de adolescentes, desapariciones y nostalgia, el hermano de una de las tres adolescentes desaparecidas inicia una investigación por su cuenta con la inestimable ayuda de sus amigos y completamente al margen de la policía. Así empieza a zambullirse en un misterio paranormal que servirá de excusa para revivir esos veraneos mediterráneos de los que gran parte de la población española tiene recuerdo, pero con ese halo de misterio de la serie de Netflix: inevitablemente Stranger Things nos viene a la cabeza contínuamente (cuando no Verano azul, por lo de las bicis).

Sin embargo, a diferencia de Stranger Things, esta tuvo una primera temporada más o autoconclusiva en cuanto a su misterio principal, y en esta segunda se suman los mismos personajes y se les hace evolucionar hacia otro caso relacionado con el mismo protagonista, Javi, interpretado por Pau Gimeno. La pregunta que nos viene a la cabeza es ¿cómo es posible que Javi siempre esté metido en líos paranormales? La respuesta la veremos en esta temporada, pues descubriremos un secreto trascendental que revelará el origen de Javi, una revelación que sus padres ocultaron desde que nació.

El gran final de esta temporada

La segunda temporada de la serie, cuyos primeros capítulos ya están disponibles en la plataforma, no está escrita a rebufo de la anterior sino que forma un todo compacto y planificado desde el inicio. Hay muchos cabos sueltos sembrados en la primera entrega que ahora tendrán justificación y razón de ser, y donde podremos ahondar.

La acción comienza tres años después de la desaparición que da inicio a la primera temporada. Ahora es 1995 y en las radios suenan dándolo todo Mecano y Los Héroes del Silencio. La lectura obligada es la revista Súper POP, mientras que Coby y Curro ya son iconos del pasado. Toda la serie es un profundo viaje a los veranos de mediados de los noventa. Fue precisamente en 1994 cuando se popularizaron los crímenes esotéricos. Así, Paraíso retrata en esta segunda temporada como un grupo de No Muertos, los Novavis, tratan de llevar a cabo su ritual de regeneración en Almazora para volver a la vida. Si viviste los 90 y añoras un pasado de Levante con sabor a California, ésta es tu serie.

