Rocío Carrasco se une a Carmen Borrego y Alejandra Rubio para celebrar el cumpleaños de María Teresa Campos La hija de Rocío Jurado no ha querido faltar a la fiesta de la veterana comunicadora, que ha disfrutado de un almuerzo en casa de su hija menor

María Teresa Campos ha cumplido ochenta y un años y en esta jornada tan especial, la comunicadora ha aprovechado para celebrar su cumpleaños en compañía de sus seres queridos. Este sábado 18 de junio, ha almorzado en casa de su hija Carmen junto a su familia. Aunque no ha podido contar con su hija Terelu, que no ha podido asistir por motivos laborales, sí ha podido disfrutar de la compañía de Rocío Carrasco.

VER GALERÍA

Alejandra Rubio agradece el apoyo incondicional de su madre Terelu Campos

La hija de Rocío Jurado no ha querido faltar a la celebración de cumpleaños de María Teresa Campos, con la que desde siempre ha mantenido una relación muy estrecha. Rocío se ha unido al grupo formado por las dos hijas de la presentadora y sus nietas, y se ha trasladado hasta el domicilio de Carmen Borrego, ubicado a las afueras de la capital.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco recuerda un tenso momento que vivió con su exmarido en casa de su madre

Ha sido precisamente Carmen Borrego la encargada de ejercer de anfitriona en este especial día. Rocío ha llegado acompañada de su marido, Fidel Albiac. Sonriente y muy veraniega, con un vestido largo de corte bohemio y gafas de sol, la hija de Rocío Carrasco ha abrazado a su llegada a Carmen Borrego, que estaba ultimando los detalles del almuerzo, al que también ha asistido Alejadra Rubio.

En unas breves declaraciones a los periodistas que esperaban a las puertas de la residencia de Carmen Borrego, Rocío Carrasco ha confirmado que está “muy satisfecha” tras el especial que se emitió este viernes con los dos primeros capítulos de la nueva docuserie, En el nombre de Rocío. Asimismo, ha dicho que “ve muy bien” a María Teresa que, además, va a volver puntualmente a la pequeña pantalla.

VER GALERÍA

El espectacular cambio de imagen de Rocío Flores en su debut como modelo de fotografía

En los últimos días se ha comentado mucho si la relación entre Rocío Carrasco y María Teresa Campos pasa por un mal momento. Sin embargo, más allá de su participación en la celebración de cumpleaños, Rocío Carrasco ha querido dejar claro que no es así, algo que ha corroborado Carmen Borrego. De hecho, Rocío ha querido contar con la comunicadora para esta nueva docuserie, un testimonio que servirá para aclarar la relación que tenía la presentadora con la artista entre otras cuestiones.

Tras la emisión en abierto de los primeros capítulos de la docuserie, Rocío Carrasco ha dicho que está contenta, aunque todavía queda mucho que contar. La hija de Rocío Jurado ha sido muy crítica con la familia de su madre, a la que ha calificado de ‘jauría’ por su forma de comportarse. Sin embargo, no está preocupada por las posibles reacciones, ya que ha reconocido que no habla por venganza o rencor, sino porque tiene derecho a réplica: “No se pueden enfadar. Puede gustarte o no. Llevo escuchando barbaridades durante mucho tiempo y ya está bien”, ha sentenciado Rocío Carrasco antes de entrar en casa de Carmen Borrego.