Teresa Andrés Gonzalvo celebra su mil y una despedida de soltera ¡ahora en Marbella y con mucho baile!

Teresa Andrés Gonzalvo contraerá matrimonio con Ignacio Ayllón el próximo 8 de julio. La influencer está muy ilusionada con darle el sí, quiero a su novio de toda la vida, que escribía estas palabras hace unos días: "Después de 11 años y medio, nos queda un mes para casarnos. No sabes lo feliz que me hace poder gritar a los cuatro vientos que me voy a casar con la mujer más maravillosa del mundo, el amor de mi vida. Me muero de ganas". Pero antes de vivir ese momento mágico en el altar, Teresa está disfrutando al máximo de su soltería y este fin de semana ha celebrado su mil y una despedida, ¡en este caso en Marbella y con mucho baile!. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

