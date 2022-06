De la inesperada despedida de Anuar a los nuevos nominados: la tensión crece en 'Supervivientes'

Después de que Tania Medina perdiera el duelo contra Marta Peñate y fuera la sexta eliminada definitiva del concurso, Anuar Beno ha sido el siguiente en convertirse en parásito de la edición, teniendo que esperar hasta el próximo domingo día 19 a que la audiencia decida si él o la exgranhermana deben regresar a España, poniendo punto y final a su aventura en Honduras. "Últimos momentos, ver esta imagen por ultima vez… Creo que con todos he compartido algo bonito. Quiero pediros perdón. Me he dado cuenta de que no soy tan guay ni tan divertido como me pensaba. Tengo mis taras, gracias por hacerme darme cuenta de que hay cosas que tengo que mejorar. Sois todos unos titanes y con los que he estado más os quiero con locura", ha dicho el hemano de Asraf para despedirse, sorprendiendo a todos con su discurso de autocrítica.

VER GALERÍA

El impresionante cambio físico de los 'supervivientes' tras dos meses en Honduras

Con un abrazo colectivo y muchas lágrimas de Anabel Pantoja y Yulen, con los que se llevaba muy bien en la isla, Anuar además ha agradecido a Kiko Matamoros todo lo que ha hecho por él. "He aprendido mucho contigo y me lo llevo en el corazón. Perdonad por todo y nos vemos fuera", ha expresado Beno entre lágrimas, expresando también que con el paso de su concurso ya ha "ganado" y dejando a todos claro que por fin iba a dejar de pasar hambre y que iba a comer mucho en su regreso a España. Tras el abandono del concursante, que convivirá con Peñate en Playa Paraíso unos días, y la prueba de líder entre Alejandro Nieto y Nacho Palau (que han batido récord de duración en la mítica prueba de la noria, un total de 12 minutos), los concursantes se han enfrentado a la nominación: Mariana Rodríguez, Kiko, Nacho Palau e Ignacio de Borbón deben enfrentarse al voto del público esta semana.

Además, durante esta gala lo espectadores han podido ver la primera riña entre Anabel y Yulen, los dos enamorados de la edición (dejando a un lado a Tania y Alejandro, que comenzaron el concurso ya siendo pareja). La relación entre ambos es una montaña rusa y sus últimos días en Honduras han estado marcados por continuos acercamientos, pero la pasada noche el esgrimista y la influencer protagonizaron un pequeño enfrentamiento por las contestaciones que se dan el uno al otro. El deportista había comentado con sus compañeros el último enfado de la sobrina de Isabel Pantoja, dando a entender que era como una niña pequeña que se enfadaba por todo, algo que la influencer ha contestado rápidamente: "Para perdonarte hay que pedir perdón. ¿Sabes qué pasa? Tengo 35 años y no entiendo por qué tienes esas contestaciones sin venir a cuento. No me digas ‘vale’ como a una loca", ha dicho la colaboradora de Sálvame a su chico.

VER GALERÍA

Anabel y Yulen, noche de confesiones y sueños sobre sus futuros

Pero después de que la prima de Kiko Rivera se fuera enfadada a dormir a otro sitio, Yulen ha ido en su búsqueda para intentar arreglar las cosas. "No entiendo por qué me contestas siempre así", ha dicho el deportista segundos antes de que su enamorada le explicara que han sido varios comentarios desafortunados los que han provocado su disputa. "Lo de que por qué tienes que saber dónde está Cantora. Después con lo de Emiratos Árabes… Si es tu manera de hablar, conmigo contrólate", ha pedido Anabel tajante, aunque finalmente ha aceptado sus disculpas y han terminado en la arena dándose un abrazo y haciendo una petición: "Dime que me quieres", ha dicho la influencer al esgrimista.