Nuria March reaparece tras casarse con Don Johnston (con guiños a su enlace incluidos)

Este mes de junio será recordado para siempre por Nuria March puesto que ha comenzado a escribir un nuevo capítulo al contraer matrimonio con George Donald Johnston III, al que está unida sentimentalmente desde que en 2017 tuvieron una cita a ciegas organizada por unos amigos comunes. La empresaria ha reaparecido cinco días después de su enlace en Londres, del que ¡HOLA! muestra en exclusiva todos los detalles: desde las celebraciones repartidas en tres jornadas distintas a los vestidos que lució la novia. Con una enorme sonrisa que delata la inmensa felicidad que atraviesa, luciendo alianza y con dos claros guiños a su boda hemos visto a la experta en comunicación ya de vuelta en Madrid, donde ha acudido a un acto público.

En su primera aparición tras contraer matrimonio con Don, como le llaman sus allegados, Nuria ha demostrado que sigue teniendo muy presente su enlace. Lo ha hecho a través de dos significativos detalles. La empresaria ha apostado por un vestido corto de pedrería y plumas en blanco, color que tradicionalmente lucen las novias y que ella también eligió para uno de sus looks. En total lució tres estilismos firmados por Lorenzo Caprile, Tot-Hom y The 2nd Skin Co, sus diseñadores favoritos. Otra de las referencias que ha hecho a su boda ha sido el abanico con el que ha aliviado las altísimas temperaturas que marcan esta semana los termómetros de la capital. También un abanico firmado por Olivier Bernoux lució en su enlace, igual que hizo semanas antes la influencer Marta Lozano.

Tras un fin de semana de ensueño rodeados de familiares y amigos con los que Don y Nuria han brindado por su amor en la ciudad del Támesis, la empresaria ha retomado la rutina en Madrid. Es en la capital donde la pareja tiene fijada su residencia, aunque su intención es seguir en España y viajar todo lo que sea posible. De hecho, el financiero es estadounidense, tiene una casa en Vermont y se traslada a menudo a Florida para ver a su madre o disfrutar de su afición por la pesca. Tampoco se descarta que se desplacen con frecuencia a Londres ya que es el hogar de sus respectivos hijos y ahora tienen una vinculación eterna con esta ciudad al haber sido el escenario de su día más feliz.

Nuria ha estado casada en dos ocasiones anteriores y no esperaba que el amor volviera a llamar a su puerta, pero cuando conoció a Don conectaron a la perfección. El financiero, banquero de inversión y consejero en tres empresas del Ibex 35 le ha "contagiado su vitalidad y me ha dado la energía para afrontar nuevos retos profesionales y potenciar mis aficiones". A ambos les gusta por ejemplo el baile, la música, el esquí, el tenis, la bicicleta... El deseo de la empresaria ahora que han dado el paso de contraer matrimonio es envejecer juntos y acompañarse. Además se siente muy afortunada de contar con el apoyo incondicional de los hijos que cada uno aporta y considera que el haberse casado en la madurez les hace mirar al futuro con más aplomo y entereza.