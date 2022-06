Jason Momoa y Eiza Gonzalez rompen tras dos meses de romance

Fin de la historia de amor entre Jason Momoa y Eiza González. Tras dos meses de intenso romance, parece que la pareja, que se conoció durante el rodaje de la décima parte de Fast & Furious, ha decidido tomar caminos distintos, tal y como ha podido confirmar People. "Simplemente son personas muy diferentes y están en etapas de la vida", ha dicho una fuente cercana. Otro de los informadores del citado medio, ha explicado más detalles del idílio entre los dos actores: "Se aman mucho y han estando saliendo discretamente antes de que su relación se hiciera pública". Además, confirma que el protagonista de Aquaman y la intérprete de Ambulance han intentado pasar juntos el mayor tiempo posible a pesar de sus apretadas agendas y esoera que "puedan resolverlo".

Sobre la pareja, que aunque ha estado en las mismas premiers no ha sido forografiada junta nunca, la fuente ha asegurado a People que a pesar de que Eiza es una "persona muy divertida, dispuesta a cualquier cosa y bastante aventurera" y "comparte ese mismo espíritu" con Jason, lo cierto es que la actriz prefiere tener una relación a largo plazo que una cita casual y el intérprete, que es "un tipo hombre bueno, muy generoso y feliz todo el tiempo", no quiere precipitarse tan rápido porque están sus hijos de por medio. "Tenía mucho amor por Lisa y todavía hay mucho respeto mutuo en lo que a ella respecta", ha asegurado el citado medio.

Muchos han sido los rumores que han surgido sobre el actor, de 42 años, y sus posibles nuevos romances desde que acabara su relación con Lisa Bonet el pasado mes de enero tras 17 años juntos. Hace unas semanas, concretamente en una fiesta posterior a los Oscar, a Jason Momoa se le relacionaba con Kate Beckinsale. Y por aquel entonces, el actor de Dune tuvo que desmentir que mantuviese una relación con la modelo y actriz británica. "Fue una locura. Solo mantuvimos una conversación sobre su país y todo el mundo me pregunta ahora si estamos saliendo. No, no, fue un acto de caballerosidad, la chica estaba helada", dijo el intérprete en una entrevista a Extra sobre el motivo por el que había dejado su abrigo la que fuera protagonista de Van Helsing.

Momoa y Bonet anunciaron el pasado enero su separación a través de un comunicado conjunto en el que explicaban que, aunque habían roto sentimentalmente, el cariño que siempre han sentido el uno por el otro iba a continuar porque esperan dar el mejor ejemplo a sus hijos, Lola, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de 13. Por ahora ambos han demostrado desde que pusieran fin a su historia de amor que están muy unidos. De hecho, el actor fue al último estreno de Zoe Kravitz, la hija que su expareja tuvo con Lenny Kravitz, y a la que tiene mucho cariño.