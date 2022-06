Las primeras imágenes de Rafa Nadal tras confirmar ¡HOLA! su próxima paternidad

El excelente momento que atraviesa Rafa Nadal abarca todos los niveles. Profesionalmente está en la cima de su carrera pues no hay raqueta que pueda ya hacer sombra a la fuerza y la precisión con la que se enfrenta a cada torneo (a pesar de los problemas físicos que arrastra). Y qué decir de su faceta personal en la que dentro de unos meses dará la bienvenida a su primer bebé junto a su mujer Mery Perelló, tal y como se puede leer en las páginas de la revista ¡HOLA! que muestra las imágenes que confirman tan esperada paternidad. Rafa Nadal refleja en el rostro tantos éxitos y una inmensa alegría como se ha podido comprobar en su primera aparición tras conocerse la noticia de que va a ser padre.

El manacorí ha llevado el nombre de Mallorca por todo el mundo, acumulando noventa y dos títulos y 21 Grand Slams, por ello la presidenta del Govern, Francina Armengol, y los consellers han organizado un homenaje para reconocer su trayectoria. Durante el acto, celebrado en la capilla del Consolat del Mar, un precioso edificio histórico que alberga oficinas del Gobierno de las Islas Baleares, se le ha entregado un obsequio: una litografía del artista mallorquín Tomeu Ventayol. Se emitió un breve vídeo repasando sus victorias y, en su breve discurso, Armengol le agradeció el papel que siempre ha tenido en llevar el nombre de Mallorca por todo el mundo. "Nadal es el mejor embajador en la historia del deporte mallorquín. Es un deportista único. Es un contagio a nivel internacional" dijo. Destacó además los valores que representa. "Vale la pena profundizar en su persona, tiene unos valores ejemplo para todos los jóvenes de todo el mundo. Siempre compite de forma honesta y respetuosa. Compromiso, rigor y disciplina van ligadas a su figura. Hoy te queríamos hacer un homenaje por tu compromiso con esta tierra". Agradeció además su gran compromiso con la isla: "Su obra social es importantísima".

El tenista, que estos días disfruta de unos días de descanso en su magnífico yate, ha hecho un alto en este paréntesis para asistir al homenaje, en el que tambián ha pronunciado unas palabras. Reconoció que está honrado de recibir este homenaje de su tierra, donde siempre se siente muy querido y puede llevar una vida normal. "Para mí ser reconocido en Baleares siempre tiene un significado especial. Esta siento un año difícil" reconoció. "En estos últimos años he tenido más lesiones de la cuenta, pero esto me ha hecho disfrutar más de la isla. Esa es la parte positiva de ser de un sitio como Mallorca, de estar rodeado de familia y amigos. Me ayudan en el día a día. Agradezco de la manera en la que se me trata aquí, con discreción. Creo que siempre me he mostrado como una persona cercana. Es una de las cosas que me hace llevar una vida plena y feliz". Y ha concluido: "No me gustan las cosas muy multitudinarias, pero estoy muy agradecido por este acto".

Su próximo objetivo: Wimbledon

París fue escenario de la última gesta deportiva de Nadal, de 36 años, que agranda aún más, si es que eso es aún posible, la leyenda. El catorce veces campeón del torneo francés celebraba este triunfo con su familia, que es testigo, sufre y celebra cada una de sus victorias. Dejaba caer sin embargo que quizá no vuelva a pisar su torneo fetiche. “He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera", explicaba en referencia a la lesión crónica e incurable que tiene en el tobillo (sufre desde hace años del síndrome de Müller-Weiss), para la que está recibiendo un tratamiento que le permita seguir jugando.

Fueron precisamente estas imágenes (quizá las últimas) en la capital francesa las que provocaron las especulaciones acerca de su próxima paternidad que ahora se confirman. Se abre un horizonte nuevo así en la vida del deportista, que va a hacer realidad su deseo de ser padre. “Me encantan los niños” dijo en 2018. Junto a Mary Perelló, con quien ha forjado una estable y sólida relación que dura ya 18 años, emprenderá la aventura que supone formar una familia. Tras unas intensas semanas a nivel deportivo y cumplidos los compromisos que tenía con los alumnos de su academia de tenis, cantera de futuras promesas de las canchas, Rafa Nadal se dedica a recorrer esas aguas mediterráneas que le devuelven la calma. Al menos hasta el próximo reto que tiene intención de abordar a finales de este mes de junio: Wimbledon.