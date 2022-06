Pablo Rivero se pronuncia sobre las polémicas declaraciones de Imanol Arias y alaba al equipo de 'Cuéntame'

Esta semana, Imanol Arias hacía unas declaraciones en el programa La Kapital, de TeleBilbao, que han generado una enorme polémica: "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. ¡Es insoportable!. ¿Por qué ‘Cuéntame’ no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Ya he terminado ‘Cuéntame’. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao". Aunque poco después, el actor se retractaba y pedía disculpas, sus palabras están trayendo cola. Este fin de semana, su compañero en Cuéntame Pablo Rivero acudía a la Feria del libro de Madrid y allí se pronunciaba sobre estas declaraciones y también alababa al equipo de la serie que lo ha hecho inmensamente popular. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- ¡Fiesta múltiple! Eugenia Osborne celebra la Comunión de sus hijos y sus sobrinos en la finca familiar

- La espectacular boda con embrujo sevillano del futbolista Sergio Rico y la modelo Alba Silva

- A sus 59 años, Michel González disfruta junto a toda su familia del bautizo de su nieto Bruno