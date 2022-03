Pablo Rivero habla por primera vez sobre su familia

Es de sobra conocido pues lleva dos décadas colándose en las casas gracias a una de las series más longevas de la televisión. Pablo Rivero, protagonista de Cuéntame cómo pasó, ha ido creciendo con la ficción y de igual manera lo han hecho sus proyectos que no están solo en la interpretación. Con dos libros en el mercado, No volveré a tener miedo (2017) y Penitencia (2020), ha llegado a sus seguidores a través de otra faceta más de su talento. Sin embargo, pese a que se sabe casi todo de su vida profesional, la personal se desarrolla en un plano muy discreto. El artista, muy celoso de su intimidad, publicó el pasado mes de septiembre una imagen en la que por primera vez mostraba a su pareja y su hijo, una instantánea que fue muy aplaudida.

El intérprete se ha referido a ellos en declaraciones a la revista Shangay, donde ha contado además cómo lleva lo de haber cumplido ya cuarenta años. “Este año ha sido importante para mí porque he hecho bandera de mi familia. Por intentar visibilizar todos los tipos de familias que hay”. Añade que “siempre ha sido muy libre y transparente” y que publicó la imagen, la primera en la que compartía esta faceta privada de su vida, porque “era un momento en el que creía que tenía que hacerlo”. “Nunca he hablado de estos temas, como de tantos otros, porque creo que se predica con el ejemplo. Si todo el mundo ve y conoce a mi familia, no tengo que decir nada. Si alguien me quiere dar ese lugar de abanderado, bien, pero no me considero ejemplo de nada” señala.

Unos cuarenta muy positivos

Este 2020 ha sido un año complicado, aunque Pablo hace un balance agradeciendo lo positivo. “Tengo a la gente de mi alrededor sana y estoy trabajando más que nunca” asegura el actor, que ha cumplido ya cuarenta años, una edad de la que hace un balance muy bueno. “En lugar de ir a menos, he desarrollado una actividad muy productiva” asegura. Fue durante el confinamiento, que pasó con su familia en la casa a la que se mudó hace poco más de un año a las afueras de Madrid, cuando terminó un nuevo libro, como contó en una entrevista con HOLA.com.

“Me faltan las correcciones. Claro, es que estar dos meses encerrados en casa y retrasado el rodaje de la serie, pues he dicho: ‘Ahora o nunca’. En cuanto empiezo con Cuéntame, tengo que retrasarlo un año. Y ahora que estoy tan motivado, me ha venido muy bien. Sobre todo, en lo profesional” contó. Actualmente está promocionando su segunda novela Penitencia, labor que compagina con el rodaje de la nueva temporada de Cuéntame, ya la número 21.

