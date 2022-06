Jorge Bárcenas, emocionado, rompe su silencio tras su ruptura con Victoria de Marichalar

Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas ponían fin a su romance el pasado mayo después de tres años de noviazgo. Tal y como adelantaba ¡HOLA!, era ella quien había tomado la decisión. Desde ese momento, el DJ se ha intentado mantener al margen y alejado de los focos, aunque esta vez ha decidido dar un paso al frente para hablar sobre su pasado, presente y futuro. Tras ver cómo se ha terminado su historia de amor con la hija de la infanta Elena, el joven se ha derrumbado ante las cámaras de televisión: "Hay que perdonar y olvidar", se sinceraba este sábado en Viva la vida.

Tras comenzar a salir con Victoria de Marichalar en 2019, el DJ pasó de ser anónimo a reconocido por ser el novio de la nieta del rey Juan Carlos, algo que le abrumó desde un principio: "Fue un poco de la noche a la mañana. Pero yo en ningún momento pienso que haya cambiado, ni mi manera de ser ni tampoco de pensar", explicaba. "Ya sabía un poco lo que es que la gente te conociese por lo que haces", añadía al referirse a su faceta de DJ, durante su conversación con el colaborador José Antonio Avilés.

Él mismo se ha definido como un chico "sencillo" y al mismo tiempo "ambicioso" que, "gracias a Dios, estoy viviendo un sueño importante", señalaba. A los doce años le regalaron por Navidades un curso de batería y, desde entonces, Jorge Bárcenas ha crecido en el mundo de la música. Ha sido al hablar de su pasado y al recordar todo lo que le había ayudado su madre cuando el DJ se ha derrumbado hasta el punto de no poder articular palabra: "Mi madre me ha ayudado mucho y me ha apoyado siempre", se sinceraba a la vez que no podía evitar emocionarse. En este sentido, aunque le gustaría pasar más tiempo con su familia, entiende que a día de hoy es "complicado" por todos los proyectos y viajes que tiene.

En el plano del amor, Jorge Bárcenas siempre se ha considerado "muy romántico y detallista" porque "lo vivo mucho", apuntaba. El DJ ha señalado en este aspecto que intenta llevarse bien con todo aquel que lo rodea: "Creo que con la gente que quieres y que ha sido una parte importante de tu vida, qué menos que tener una buena relación", confesaba. Además, ha asegurado que tiene tanto trabajo que no se ha parado a pensar en lo que se ha quedado atrás. Aunque no sabe si creer en las segundas oportunidades, Jorge piensa que no hay que guardar rencor: "La gente se puede equivocar porque somos humanos y hay que perdonar, olvidar y ser mejor persona cada día. Y si eso está ahí, es lo mas importante y hay que ser feliz". Respecto a su situación sentimental en estos momentos, el DJ ha reconocido que no tiene tiempo para pararse a pensar, aunque ha asegurado que su corazón está "centrado" y "contento".

Jorge Bárcenas y Victoria de Marichalar se conocieron en el verano de 2019 en el Festival Starlite de Marbella. Desde entonces, los dos comenzaron a dar pequeños pasos hasta llegar a consolidar su noviazgo. De hecho, la hija de la infanta Elena hacía público su romance con el DJ durante la pandemia, al compartir algunas de sus imágenes más románticas. En aquel entonces, la pareja pasó el confinamiento juntos en la finca de un amigo en común, en Jaén. Más adelante, los dos darían uno de los pasos más importantes en su relación, concretamente en otoño de 2021, cuando se mudaron por el barrio de Chamberí, en el centro de Madrid.

Durante todo su idilio no habían posado juntos en ningún momento, hasta que en diciembre del año pasado la pareja decidía aparecer en una fiesta organizada en un teatro de la capital, ante la atenta mirada de los fotógrafos. Sin embargo, este año se empañaba la relación con los rumores de crisis sentimental. Y, a pesar de que lucharon por estar juntos, era Victoria Federica la que decidía tomar otro rumbo alejada de Jorge. No obstante, tal y como ha confesado Bárcenas en la entrevista, el DJ no cierra la puerta al amor, aunque ahora está centrado en los próximos proyectos profesionales que tiene este verano.