La cantante Shakira Martínez denuncia la desaparición de su abuelo

No están siendo días fáciles para Shakira Martinez. La cantante alicantina, que recientemente ganó el Premio Odeón en la categoría de mejor artista revelación flamenca, ha utilizado sus redes sociales para denunciar la desaparición de su abuelo, del que no saben nada desde el pasado lunes. Todos en su familia están muy angustiados y Shakira ha hecho un llamamiento para que les ayuden a encontrarle lo antes posible. "Se llama Mariano Martínez Cortés tiene 59 años es de la localidad de Elda (Alicante) y sufre de demencia senil", dice el texto que ha publicado junto a varias imágenes de su abuelo.

La nota publicada por la intérprete de Suena la música añade que "iba vestido con camiseta de manga corta beige pantalón corto por la rodillas beige y unas chanclas azul marina con rayas blancas". "Tiene dificultad al andar, la mirada perdida casi siempre hacia el suelo, se encuentra muy desorientado y no suele gesticular palabra, aunque si lo hace habla susurrado. La última vez que se le vio fue a las 16:00 de la tarde el día lunes 6 cerca de su residencia Plaza Simón Bolívar Puede estar en su propio pueblo o alrededores". "Pedimos por favor la difusión de la noticia, y que si lo ven lo detengan y llamar a la policía enseguida", concluye el mensaje con el que Shakira y su familia han querido pedir ayuda públicamente.

Como era de esperar, todos se han volcado con ella y en las últimas horas ha recibido muchos mensajes de apoyo. "Pronto volverá a estar en casa. Ánimo a toda la familia Martínez y mucha fuerza", "Le vamos a encontrar, cariño", "Espero que pronto puedas darnos buenas noticias", "Que la búsqueda no pare" o "Yo ayer estuve mirando por los campos y la zona del pabellón de Monóvar pero no vi nada, lo siento", le han dicho algunos de sus seguidores.

Sigue la búsqueda

Shakira sigue sin encontrar a su abuelo y no ha dudado en publicar varios vídeos para hablar del momento tan difícil que está viviendo. "Mis amores, aún no sabemos mucho... hay gente que ha dicho que le ha visto por Monóvar y por eso estoy aquí, porque nosotros seguimos bucando. Quien se pueda acercar para hacer una quedada, nos haría un gran favor. Os lo agradecería de corazón, porque ya no sabemos por dónde buscar... Estamos desesperados".

"A la gente que vaya a estar buscando, os pido que, por favor, nada más verle llaméis a la Policía o que le cojan, le hagan una foto y me la manden... porque es que estamos como locos, yendo a todos los sitios por donde supuestamente se le ha visto. No le volváis a dejar solo, porque no podemos llegar a todas las zonas", ha pedido la cantante, de 20 años.