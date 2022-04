Entrevistamos a Shakira Martínez, la nueva sensación del flamenco moderno

A sus 20 años, Shakira Martínez está consiguiendo hacerse un hueco en el mundo de la música poco a poco pero con paso firme. Su nombre ha empezado a sonar con fuerza después de que se convirtiera en una de las protagonistas de los premios Odeón, al ganar en la categoría de mejor artista revelación flamenca. La cantante alicantina nos confiesa que todavía no se lo cree, pero que siente mucho orgullo y agradecimiento porque es la demostración de que está haciendo las cosas bien. "Aunque tenía miedo de dedicarme a este mundo, porque es complicado, aquí estamos luchando", nos cuenta Shakira.

Shakira nos ha contado cómo fueron han sido sus inicios, la influencia de su abuela materna y la decisión que cambió su vida, cuando apostó por estudiar cante flamenco en el Conservatorio Superior de Música de Murcia en lugar de Biotecnología, que era la carrera que iba a hacer en un primer momento. Su voz es, sin duda, una de sus señas de identidad y, aunque con sus últimas canciones ha probado con un estilo más urbano, sus fans lo tienen claro: quieren que cante flamenco. No hemos podido evitar preguntarle qué siente cuando la comparan con una artista de relevancia mundial como Shakira, a lo que responde con una gran sonrisa: "Ella es Shakira la colombiana y yo Shakira la gitana que canta flamenco".

- Lo primero, ¡enhorabuena por tu premio Odeón! ¿Cómo te sientes?

Me siento un poco en las nubes, porque aún no termino de procesar todo lo que ha pasado. Estoy supercontenta de que mis bellas flores, como yo llamo a mis fans, me apoyen tanto y estén a muerte conmigo. Eso es que estoy haciendo un buen trabajo junto a mi equipo.

- ¿Qué significa para ti haber ganado este premio en la categoría de flamenco?

Para mí fue una sorpresa, porque mi carrera giró un poco hacia lo urbano. Pero estamos barajando la opción de volver a mis inicios, porque la gente me pide mucho más flamenco, entonces estamos buscando ese equilibrio de flamenco moderno. Estar nominada y que, encima, la primera vez que me nominen lo gane, vamos... no cabía en mí de la felicidad.

- ¿De dónde viene tu pasión por la música?

La verdad es que surge con mi abuela materna, porque ella es cantante profesional en Tenerife y ha estado dedicándose a la música toda la vida. Ha cantado flamenco, con mariachis... para buscarse la vida. De verla en los escenarios y sentir lo que me hacía sentir, dije: 'Guau, yo quiero hacer eso'. Aunque tenía miedo de dedicarme a este mundo, porque es complicado, aquí estamos luchando por seguir un día más dedicándonos a lo que nos gusta.

- ¿Cuándo comenzaste a estudiar?

Empecé con diez añitos estudiando piano en el conservatorio, pero más tarde tuve que dejarlo porque me mudé a Tenerife y allí no tenía manera de estudiar música, aunque lo intenté en una escuela de allí, pero no es lo mismo... Además entré en el instituto y necesitaba mucho tiempo para estudiar. A llegar a Bachillerato tenía que elegir, y tenía esa rama musical, porque había seguido con mis covers y mi canal de YouTube, pero debía decidirme entre estudiar Biotecnología, que era la carrera que quería hacer, o hacer la prueba de acceso para una carrera que acababan de sacar, que era de cante flamenco en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. El universo me mandó una señal, porque me quedé dormida en una de las pruebas y pues nada, aposté todo a la música. Fui allí, saqué superbuena nota en la prueba de acceso y ahora estoy ya en cuarto curso. Espero seguir instruyéndome, porque en la música nunca se termina de aprender.

- Algunos se refieren a ti como una cantante pop con influencia flamenca, pero ¿cómo definirías tu estilo?

Sinceramente no lo sé... más que nada porque soy un cúmulo de muchos de ellos. En mi casa se ha escuchado muchísimo a Camarón, Tina Turner, Michael Jackson, Fito y los Fitipaldis, Bruno Mars... y, quiera o no quiera, esos estilos me han influido mucho a la hora de cantar y hacer mis canciones. Obviamente siempre intento tirar más para el flamenco, pero también tengo influencias soul, jazz...

- ¿Crees que el género que cantas está suficientemente valorado en el panorama musical actual?

Creo que está poco valorado... más que nada porque queda una minoría que lo escucha, ya que todo el mundo está con el boom del reguetón y no prestan atención a otros estilos. Pienso que se debería dar más reconocimiento a otros estilos. La sociedad se está centrando en lo urbano, reguetonero... y los demás estilos seguimos ahí, pero no se nos ve mucho. Queremos hacer ruido pero no se nos valora tanto. Ojalá y la gente empiece a valorar más las cosas.

- ¿Qué te diferencia del resto de artistas?

Lo primero que se me viene a la cabeza es la voz, ¿no? Cada voz es única, distinta... No te sabría decir qué es lo que me diferencia del resto, pero te podría decir qué es lo que pienso que mi voz puede tener de especial. Las personas que me escuchan dicen que transmito muchísimo con mi voz, que tengo bastante variedad a la hora de interpretar y aportar cosas a la música, ya que tengo recursos soul, flamencos, jazz... y pienso que es eso lo que me hace diferente.

- Candela, Cada día mejor, Suena la música... Háblanos un poco de tus últimas canciones

Candela es una canción que hice con mi primo Daviles de Novelda, que estoy supercontenta de haber podido hacer esa colaboración, ya que llevababa muchísimo tiempo esperándola. Es una canción que mola muchísimo porque tiene ese rollo ochentero superguay y a mí es que me encanta. Cada día mejor es un poco vamos comercial, que la hicimos para probar, porque pienso que, además de tener tanto con qué jugar en mi voz, también hay que jugar con las bases, los estilos... La verdad que me gustó muchísimo trabajar con Chus Santana, que es el productor de las dos canciones. Después hicimos Suena la música, que el productor es DJ Blas, que es un funky que a mí me encanta. El videoclip fue todo idea mía y estoy muy contenta con el resultado porque es superanimado, supercolorido y transmite ese buenrrollo que era lo que quería transmitar.

- Además, acabas de sacar La cárcel del amor junto a Rasel y Sergio Contreras. ¿Qué significa para ti este tema?

Mucho, porque a Rasel le he escuchado desde pequeña porque mi padre me lo ponía, y a Sergio Contreras igual, y claro, verme luego en una canción con ellos fue como: '¡Guau! ¿Qué ha pasado aquí?' y no me lo creía.

- En el videoclip te vemos con un look muy diferente, ¿te gusta cambiar?

Sí, me encanta. Me gusta salir de mi zona de confort. Por ejemplo, en Suena la música llevaba un look superurbano y pienso que es lo que le pegaba a la canción. Me guío mucho por lo que me pide cada canción. Si es una superproducción como era La cárcel del amor y tenemos que hacer un videoclip en plan película, pues lo hacemos. Me gusta mucho cambiar, porque pienso que ahí está la riqueza de la música. Hay que jugar y probar cosas nuevas para ver también cómo me siento yo.

- ¿Tienes algún referente o alguna artista en la que te inspires?

Me gusta la positividad de Camilo y la manera tan fácil que tiene de hacer las cosas; me gusta Niña Pastori y también María José Llergo, la veo superluchadora y encuentro en ella muchas semejanzas y me veo muy reflejada. Nathy Peluso me encanta también, es una rompedora en todos los sentidos y en mayúsculas.

- ¿Cómo es el tipo de música que te gusta hacer?

Me gusta hacer todo tipo de música. Ahora mismo estamos jugando un poco para ver con qué me veo más cómoda, qué aceptaban mejor mis bellas flores... y ya hemos visto un poco que les gusta mucho más lo que es tirando a flamenco, que por ejemplo que cuando canto urbano. Así que lo que queremos es buscar ese punto intermedio entre lo flamenco y la frescura que está demandando el mercado.

- En Instagram has hecho directos con grandes artistas como Alejandro Sanz y Antonio Orozco, ¿te han propuesto cantar con alguno de ellos?

¡Ojalá! Pero tengo la esperanza de que algún día pueda subir al escenario y cantar una canción con ellos... sería mi sueño cumplido. Con Alejandro Sanz, la verdad es que ya ha habido varias veces que ha interactuado conmigo. Además del cover también me invitó a participar en el documental El mundo fuera cuando estábamos en pandemia.

- Hemos visto que cantaste en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, ¿cómo surgió?

La historia es muy graciosa, porque la verdad es que no me lo esperaba para nada. Sergio Ramos me mandó un mensaje por Instagram para decirme que quería hablar con mi mánager o con mis padres. Lo ví un día por la mañana al levantarme y dije: '¡No puede ser!'. Me metí 80 veces en el perfil, porque no me creía que fuera él. Me puse a chillar por toda la casa y le mandé el número de teléfono de mi madre para que hablara con ella. Bueno, pues quería que fuera a cantar a su boda porque me había visto cantando la canción Porque de Manuel Carrasco. ¿Y qué le iba a decir? ¡Que por supuesto! ¡No hacía falta ni que me pagase! (ríe). Nos fuimos para Sevilla y se suponía que yo iba a cantar a las cuatro de la mañana pero al final terminé cantando a las ocho, cuando ya casi nos íbamos a comer los churros. Y él nada, muy contento. Fue una experiencia brutal.

- Te haría mucha ilusión que te eligieran para acompañarles en este día tan importante

Me hizo muchísima ilusión, porque era como ponerle banda sonora a ese día tan especial para ellos. Para mí significó mucho, acababa de cumplir 18 años y estaba un poco de problemas con el que era mi mánager entonces y fue una brizna de aire fresco. Disfruté como una niña, la verdad.

- ¿Nos puedes adelantar algo de tus próximos proyectos?

Encontrarme en el mundo de la música. Ya hemos visto por dónde no tirar y por dónde sí, así que ahora es investigar en el estudio. También estoy componiendo, porque yo no me sentía del todo artista hasta que no compusiera mis propios temas. Me sentía un poco tonta, porque pensaba: 'Sé transmitir los sentimientos de otras personas, pero los míos propios'. Ahora estoy supercontenta porque los nuevos temas van a venir con música más fresca, más yo, y con mis letras.

- Estás empezando pero, puestos a soñar, ¿con qué cantante te gustaría colaborar?

Con Alejandro Sanz, ese sería mi mayor sueño; con Niña Pastori, que también me encanta; con Camilo, Nathy Peluso, Camila Cabello... y bueno, con Bruno Mars ya me muero.

- ¿Tienes alguna meta a nivel profesional? ¿y personal?

Las dos se entremezclan, porque para mí lo profesional es personal. Supongo que como cualquier artista, el poder llegar a muchísima gente y hacerles un bien. Pienso que con la música se educa, y me gustaría ser la banda sonora de las personas que me escuchan. Que si están en un momento triste, puedan poner mis canciones y sentirse identificados, que vean reflejados sus sentimientos. Y cuando estén contentos o enamorados, que se las puedan dedicar a esas personas especiales. Que yo pueda contribuir a que una persona esté contenta o que le haya ayudado a alguien a pasar un mal trago, es lo mejor del mundo.

- No podemos dejar de preguntarte por tu nombre... lo compartes con una de las artistas más importantes a nivel mundial. ¿Qué sientes?

La verdad es que antes me daba respeto, porque Shakira es mucha Shakira. Pero después me paré a pensarlo y es que hay ochentamil alejandros, no sé cuántos pablos, manueles... ¿por qué Shakira solo puede haber una? Ella es Shakira la colombiana y yo Shakira la gitana que canta flamenco. Estoy muy orgullosa de tener mi nombre, pienso que refleja totalmente lo que soy: un cúmulo de muchos estilos de música diferentes.

- ¿En qué momento dirías que te encuentras?

Me encuentro en un punto de mi vida en el que estoy supercontenta. También estoy trabajando muchísimo interiormente, porque creo que la salud mental es muy importante, y estoy disfrutando de cada paso que doy. Aunque se me presenten adversidades, sé que mañana se van a convertir en un aprendizaje. Además, aún no soy muy conocida. Puedo disfrutar que alguien venga y me diga que le encanta cómo canto, pero también salir a la calle y que nadie me conozca. Estoy disfrutando de todos los momentos que me está brindando la vida, porque sé que en algún momento puede cambiar.

- Estás muy agradecida a tus fans, ¿qué relación tienes con ellos?

A mis bellas flores se lo debo todo. Las visualizaciones, el premio Odeón... siempre se lo digo. Estoy muy agradecida que sean personas tan buenas. Hay gente que tiene seguidores pero muchos son haters, y yo creo que estoy creando un pequeño jardín de personitas superbuenas, porque solamente buscan el apoyo al artista y haga lo que haga siempre están ahí. Me siento superarropada por ellos.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar a todos los que todavía no han escuchado tu música?

Que se pasen por mi perfil y que disfruten de la variedad que tienen. Simplemente espero que les guste y que se sientan identificados con alguna canción.

