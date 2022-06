Melani Olivares pide ayuda para encontrar el coche que le han robado

Melani Olivares ha sufrido un robo en pleno centro de Madrid. La actriz, que confesó hace unos meses estar pasando por un momento económico duro, ha pedido ayuda en sus perfiles sociales tras la sustracción de su coche en un parking privado de la plaza de Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca de la capital. "Está denunciado a la policía. La matrícula es 7014 JDZ y es un BMW negro X3, de segunda mano y sin acabar de pagar. Cualquier ayuda es mucha", ha escrito la intérprete para pedir la colaboración de todos junto a varios emoticonos, la fotografía de su vehículo y la denuncia. Pero por si fuera poco este gran disgusto, los fans de Melani le han advertido que en los papeles que había presentado en comisaría y que había publicado para contar lo que había ocurrido salía su dirección, señalando dónde vive exactamente. Por suerte, pocos minutos despúes se ha percatado del error y ha eliminado la imagen.

La que fuera compañera de reparto de Paco León en Aída además ha grabado un vídeo en otro de sus perfiles, tal y como le han recomendado algunos de sus seguidores, porque así tiene más posibilidades de que alguien reconozca el coche y pueda localizarlo rápidamente. "Siguiendo vuestras instrucciones, que sabéis mucho de redes, lo subo aquí por si lo queréis compartir e intentar encontrarlo", ha escrito Melani, añadiendo que el vehículo tiene ya 7 años y que no ha terminado de pagarlo todavía. "A ver si hay suerte. Daros las gracias a todos y todas por el aluvión de mensajes de apoyo y ser sheriff de la ciudad intentando saber dónde está el coche. Os lo agradezco infinito porque de verdad no tengo otro y voy a seguir pagando algo que no tengo", ha concluido Olivares intentando bromear sobre lo ocurrido.

"Ay, cariño que aparezca pronto. Lo siento tesoro, que te hace mucha falta el coche por tus niños. Muchos besitos", ha escrito Loles León a Melani para mostrar su apoyo en este momento difícil. Pero la actriz de La que se avecina no ha sido la única que ha querido dejar muestras de cariño a la intérprete. Otros celebrities como Mar Saura, Daniela Santiago, Lolia, Ana Risueño, Rocío Muñoz, Nuria Roca o Nagore Robles también han dejado sus mensajes. "¡Madre! Ya verás como aparece. ¡Hace años me robaron el mío y finalmente apareció en Valencia! Se lo habrían llevado de fiesta", ha puesto la actriz Mar Abascal para tranquilizar a la protagonista de Bienvenidos a la familia.

Melani además explicó el pasado febrero que todavía estaba esperando que le pagaran la mitad de una de las películas que ha terminado de rodar, algo que le estaba dificultando su economía familiar y por lo que le habían tenido que ayudar amigas como Carmen Machi. "Acabo de rodar una película y me deben todavía un dinero, la mitad. Esto está en manos de los abogados. Me parece alucinante que la gente haga cintas sin tener dinero", dijo en Sábado Deluxe, añadiendo que por suerte está embarcándose en otros proyectos gracias a los cuales está "empezando a respirar".