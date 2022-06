Lidia Torrent se sincera sobre su embarazo y habla del Síndrome del nido

Saber que dentro de unos meses va a poder tener entre sus brazos a su primera hija, es algo que tiene totalmente emocionada a Lidia Torrent. La presentadora de First Dates va a ampliar la familia junto a su novio, el modelo e influencer Jaime Astrain, y no pueden estar más ilusionados con todo lo que están viviendo. Sin embargo, como toda madre primeriza, Lidia está experimentando sensaciones que son nuevas para ella. Así se lo ha confesado a sus seguidores, hablando con mucha sinceridad de lo que está sintiendo en estos meses de embarazo.

Al preguntarle cómo lleva el hecho de tener una agenda tan diferente a su novio, con muchos viajes... y estar lejos de él, Lidia ha reconocido que "ahora se me hace algo difícil cuando está varios días fuera de casa". "Sí, estoy sensible con eso. Lo asocio a que he desarrollado un poco el Síndrome del nido. Y, si no tiene nada que ver, simplemente el cuerpo me pide pasar este proceso cerca de él", ha confesado.

Lidia ha contado que está de 21 semanas (cinco meses y una semana) y que sale de cuentas el 13 de octubre. Además, asegura que está llevando "muy bien" su embarazo y que por el momento solo ha cogido tres kilos. "Sigo sintiéndome ágil, sin cansancio o sueño fuera de lo normal, sin antojos ni picos continuos de hormonas desestabilizantes...", ha dicho la hija de Elsa Anka, explicando que todas las noches desde el primer trimestre toma una pastilla para evitar náuseas y vómitos.

En esta 'entrevista' virtual que le han hecho sus fans, la hija de Elsa Anka ha aprovechado para contar algo que ha vivido recientemente: "Hace poco estuve algo nerviosa y me noté la tripa rara y a la peque como incómoda. Fui a la ginecóloga y resulta que, al somatizar esa inquietud, se me había contraído el útero". "Me hizo ir a casa a descansar y beber mucha agua", ha explicado Lidia, añadiendo que "estaba todo bien y me duró solo unas horas".

Todavía queda tiempo hasta que nazca la pequeña, que se va a llamar Elsa como su abuela, pero Lidia va a empezar a entrenar con las expertas de MAMIfit (que han trabajado con muchísimas celebrities e influencers) para mantenerse en forma durante su embarazo y prepararse de cara al parto y el postparto. "No estoy siguiendo ninguna dieta ni la estética es lo que me preocupa. Solo me ocupa comer cuando tengo hambre, que es cada poco rato. Soy consciente de que la peque se alimenta a través de mí, así que intento que sea nutritivo y bueno (aunque también caen dulces, obviamente)", ha contado.

Su proyecto soñado

Lidia se ha sincerado sobre su vida personal pero también ha hecho mención a la profesional. Para ella, "empezar el año presentando 'Última Hora' de Secret Story fue un regalo" y ha reconocido que le sirvió para aprender mucho. "Era en directo, formato nuevo para mí, forma de trabajar distinta... Fue un reto y una nueva ilusión". Por ahora, sigue con First Dates y "presento eventos de todo tipo (los últimos fueron de Amazon y TikTok) y hago campañas o acciones de publicidad". La hija de Elsa Anka tiene "inmensas ganas de crecer" y seguir trabajando en este medio queb tanto le apasiona. De hecho, ha confesado que hay un proyecto en el que le haría mucha ilusión trabajar: presentar Supervivientes desde la isla. "Me encantaría, sería un sueño", ha dicho. ¿La veremos en un futuro como sustituta de Lara Álvarez?