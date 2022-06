Miri, de 'MasterChef', reaparece tras el accidente y muestra la evolución de sus heridas

Miri Pérez-Cabrero, conocida por haber participado en la quinta edición de MasterChef, se recupera del grave accidente de tráfico que sufrió el pasado 28 de mayo en Madrid. La concursante, de 28 años, ha reaparecido para mostras las secuelas del impacto. Tiene la nariz rota y la cara llena de heridas y moratones. Pese a ello, se muestra más animada y, sobre todo, agradecida. "Cada día me voy mirando al espejo y voy encontrándome con montones de pensamientos. Al principio sentía mucha rabia y frustración, pero poco a poco he ido transformando mis emociones en alegría, empatía y amor hacia mí misma porque en el fondo soy consciente de que tengo la suerte de seguir aquí y que podría haber sido mucho peor", ha escrito.

La que fuera pareja de Jorge Brazález, ganador de MasterChef 5, perdió la consciencia tras el impacto y cuando la recuperó se encontraba "tirada en la calle con ardores por todo el cuerpo". "Notaba mi cara en carne viva y tenía miedo", ha explicado. Afortunadamente, la colaboración ciudadana fue clave para salvarla, ya que el otro vehículo implicado en el accidente se dio a la fuga. Según ha contado Miri, dos chicas acudieron rápidamente a ayudarla. Una se llamaba Bea y agarraba con fuerza su mano. La otra se llamaba Mar y "me calmaba diciendo que la ambulancia llegaba, que no me moviera".

Ahora que ha sentido que la "vida depende de una milésima de segundo", Miri asegura que "cuando me abrazan me emociono porque pienso en la suerte que tengo". "Sigo con el susto y no os voy a engañar, con mil altibajos y dolores cada día, pero poco a poco estoy mejor", ha añadido antes de dar las gracias por el apoyo recibido estos días. Además, ha querido compartir la evolución de su rostro porque estas imágenes ya forman parte de su historia. "No tengo que esconderme detrás de una pantalla. Yo también soy esta. Y me quiero en las buenas y aún más en las malas".

Miri Pérez-Cabrero compagina su pasión por la cocina con la interpretación y el mundo de la moda. Tras participar en la serie Alguien tiene que morir y la película Fuimos canciones, está volcada en su nuevo proyecto de alimentos healthy, un food delivery de comida saludable en Barcelona.

Recientemente acudía al plató de MasterChef para cocinar con los concursantes de la décima edición y revelaba en qué punto estaba su relación con Jorge, a quien conoció en las cocinas del talent. "Jorge y yo somos buenos amigos. Ha habido momentos bonitos y momentos tristes, como en todas las relaciones, y ahora mismo estoy en un momento muy bonito sola. La verdad es que estoy estupendamente, más poderosa y fuerte que nunca", declaró.