Miri Pérez, de 'MasterChef', sufre un accidente de moto y muestra las impactantes secuelas en su rostro

Miri Pérez, conocida por haber participado en la quinta edición del concurso de cocina MasterChef y mantener allí un romance con el concursante Jorge Brazález, está viviendo unos momentos muy complicados tras el terrible accidente de moto que sufrió este sábado 28 de mayo. Según ha contado la propia exaspirante de 29 años, un coche la arrolló mientras iba conduciendo un ciclomotor. Ha sido la propia Miri la que ha comunicado lo ocurrido a sus seguidores en su perfil público, a través de una imagen muy explícita en la que desvelaba su rostro después del accidente.

"He tenido un accidente de moto este mediodía", empezaba explicando la cocinera, en una sorprendente instantánea en la que mostraba su cara llena de heridas, magulladuras y hematomas que le había causado el impacto. "Se me han comido, y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca", desvelaba la joven tras haber sido víctima de un accidente de tráfico. En la misma publicación, Miri Pérez añadía otro texto en el que confesaba cómo se sentía después de lo ocurrido: "Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva que es lo más importante", señalaba la exconcursante, con el rostro serio y abatido por el golpe. La cocinera fue evacuada en ambulancia y atendida en un hospital de la capital.

La barcelonesa ha aprovechado para agradecer a los sanitarios de la clínica en la que se encuentra la atención recibida: "En el hospital de la Princesa de Madrid me han atendido y curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí", reconocía muy agradecida la afectada. Afortunadamente, todo parece haber quedado en una mala experiencia y un mal trago. Mientras, la escritora -tiene un libro llamado Las recetas de Miri, donde alberga sus 90 mejores platos para una vida más sana- se está recuperando del accidente tan traumático que ha sufrido y del susto que le produjo el choque tan inesperado.

Miriam Pérez-Cabrero, más conocida como 'Miri', nació en Barcelona en 1993. Además de ser una amante de la cocina, la joven de 29 años también ha trabajado como actriz y modelo. De hecho, la barcelonesa debutó en Alguien tiene que morir (2020) y se estrenó en el cine con Fuimos canciones (2021). En este último largometraje, basado en la novela de Elísabet Benavent, se pone en la piel de una influencer llamada Pipa. Aunque la fama de Miri comenzó al pasar por el concurso de cocina en 2017. Un espacio en el que encontró el amor con otro concursante, el exfutbolista Jorge Brazález, quien ganó esa edición en la que ella participaba. Es más, ellos fueron la primera pareja que hubo en MasterChef y los que inspiraron al resto como Sofía y Víctor, en la sexta edición, o Alberto y Luna, en la novena. Sin embargo, el romance entre Miri y Jorge se acabó en 2018 y, desde entonces su relación ha sido de idas y venidas, a pesar de que dos años más tarde anunciaron que volvían a estar juntos, convirtiéndose en una atípica historia de amor.