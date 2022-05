Eva y Jokin; Luna y Alberto... recordamos todas las historias de amor de 'MasterChef'

MasterChef es el programa de cocina por excelencia de la televisión, pero también se ha convertido en un lugar idóneo para encontrar el amor. Los últimos en enamorarse han sido Eva y Jokin, concursantes de la décima edición. El coqueteo entre ellos era más que evidente en todas las pruebas y dio pie a numerosos comentarios entre sus compañeros. Sin embargo, no fue hasta la expulsión de Eva, hace dos semanas, cuando se dejaron llevar por sus sentimientos. La pediatra, de 29 años, y el gestor financiero, de 30, se fundieron en un romántico ante el asombro del jurado. "Uno viene a MasterChef y de pronto surge la chispa y encuentra el amor", exclamó Pepe Rodríguez al ver la apasionada escena.

En ese momento Jokin hizo una promesa a Eva que, por ahora, sigue en pie. "Voy a intentar por ti ganar este programa. Espero que me esperes fuera porque te quiero mucho". El gestor financiero, que vive en Zumaia (Guipúzcoa), continúa en el concurso y sigue tan enamorado como el primer día de la valenciana. "Eres lo mejor que me ha pasado en esta vida", le ha dicho.

Miri y Jorge, de 'MasterChef 5'

Mientras Jokin y Eva presumían de amor, Miri, exconcursante de la quinta edición de MasterChef, reaparecía en el programa para promocionar su nuevo proyecto de alimentos healthy y explicaba en qué punto se encontraba su relación con Jorge Brazález, a quien conoció en las cocinas del talent. "Jorge y yo somos buenos amigos", aclaró. "Ha habido momentos bonitos y momentos tristes, como en todas las relaciones, y ahora mismo estoy en un momento muy bonito sola. La verdad es que estoy estupendamente, más poderosa y fuerte que nunca", zanjó.

Luna y Alberto, de 'MasterChef 8'

Otro romance que cautivó a los espectadores fue el de Alberto y Luna, de MasterChef 8. Cocineron juntos en el casting y consiguieron entrar al programa. Al principio parecía que Alberto no estaba interesado en Luna, sin embargo, poco a poco demostró sus sentimientos hacia ella y protagonizaron un beso de película en la gran final. Aunque lo intentaron, su relación no llegó a buen puerto. "Siempre lo he visto muy frío, yo he sido más... Pero es que ahora es demasiado frío y yo no. A mí me gusta el calorcito, a mí me gusta el contacto, y entonces pues mira, como amigos. Ya está", confesó Luna a finales de 2020. La concursante aseguró entonces que era "un alma libre". Actualmente compagina su pasión por la cocina saludable con el yoga y vive a caballo entre Lanzarote y Madrid.

Sofía y Víctor, de 'MasterChef 6'

Si hay una historia de amor con final feliz esa es la de Sofía y Víctor, conocidos como 'Los Alcaldes'. Participaron en la sexta edición y se enamoraron nada más aterrizar en el concurso. Ninguno de los dos se alzó con la victoria, pero han conseguido dedicarse a este mundo, ya que han abierto una pasteleria en Barcelona, La Dramerie. Su relación parece indestructible y acaban de celebran cuatro años juntos. Según han declarado, el mayor regalo que les ha dado MasterChef ha sido conocerse.

