¡Se acabó el amor! Luna ('MasterChef 8') confirma que Alberto ya no es su pareja

MasterChef no es únicamente cocina, también son muchas las emociones que viven sus concursantes a lo largo de todas y cada una de sus ediciones. Tanto es así, que en su octava entrega, el amor entre Luna y Alberto conquistó a los jueces y a los espectadores con un noviazgo que nació entre los fogones del talent y que sellaron con un esperado beso final en el programa. Ahora, varios meses después, la canaria ha sido una de las invitadas estrella al estreno de MasterChef Junior donde, para asombro de todos los presentes, ha confesado que ella y el barcelonés han roto su relación y que ahora mismo solo mantienen una amistad.

- Los familiares de Alberto y Luna reaccionan a su comentada relación en 'Masterchef'

VER GALERÍA

Fue en la presentación de la primera prueba cuando Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz le preguntaron a Luna por el romance del que ellos fueron testigos. Sin dar ningún tipo de rodeo la canaria decía: "Somos amigos y ya está. Yo soy un alma libre". Eso sí, los pequeños concursantes allí presentes dieron su opinión y llegaron a la conclusión de que la distancia habría sido el motivo de su ruptura, algo que no concuerda del todo con la explicación de Luna. Según la exconcursante, ha sido la diferencia entre sus personalidades lo que ha llevado a este noviazgo a su fin: "Siempre lo he visto muy frío, yo he sido más... Pero es que ahora es demasiado frío y yo no. A mí me gusta el calorcito, a mí me gusta el contacto, y entonces pues mira, como amigos. Ya está", explicaba la canaria.

- Una anguila viva, detergente como sirope o batalla de tartas: recordamos los mejores momentos 'MasterChef Junior'

Ya el pasado mes de noviembre, Luna confirmó a ¡HOLA! que entre Alberto y ella tan solo había una bonita amistad. Sin embargo, a muchos espectadores el anuncio de su ruptura les ha pillado por sorpresa después de que hace apenas unas semanas ambos concursantes aparecieran como invitados en MasterChef Celebrity en Barcelona, confirmando que su amor iba viento en popa. Lo que al parecer algunos no tuvieron en cuenta es que dicho episodio fue grabado en verano, cuando Luna y Alberto se encontraban juntos en la Ciudad Condal y ellos mismos no paraban de compartir imágenes que demostraban lo felices que estaban juntos.

VER GALERÍA

Una historia de amor que llega a su fin después de haberse convertido en la protagonista de MasterChef 8, donde la complicidad entre ambos fue destacable desde prácticamente el primer momento. "Lo más bonito que he conocido yo en MasterChef es Alberto. En mi vida tiene un hueco enorme", decía la canaria a su paso por el talent culinario. Y, aunque bien es cierto que sus formas de ser siempre han sido muy diferentes, Alberto también explicó en su visita a la edición ganada por Raquel Meroño que estar con Luna le estaba cambiando en muchos aspectos. Finalmente parece que no ha podido ser y que, para pena de todos los fans, Luna y Alberto serán únicamente amigos.

- ¡Juntos pero no revueltos! Luna y Alberto vuelven a las cocinas de 'MasterChef'

- Carlos Maldonado se convierte en el primer ganador de 'MasterChef' con estrella Michelín

- Te presentamos a los diez concursantes de 'MasterChef Abuelos', entre los que hay un rostro conocido

Loading the player...

Así hablaba Luna de su relación hace algunas semanas

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.