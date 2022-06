Marc Bartra se sincera sobre su separación, sus tres hijos y del intento de atentado que sufrió

Marc Bartra es uno de los futbolistas que puede presumir de trayectoria profesional envidiable al pasar por clubes como el FC Barcelona o el Borussia Dortmund alemán. Actualmente, el jugador se encuentra en Sevilla, en el Real Betis Balompié, equipo con el que acaba de conquistar la Copa del Rey -la tercera para él-. Sin embargo, el plano personal ha estado algo más convulso, ya que a principios de 2022 Marc Bartra y Melissa Jiménez ponían fin, por sorpresa, a ocho años de relación y cinco casados. Este viernes, el jugador se ha sincerado sobre su vida más íntima: su ruptura, sus tres hijos, su hermano mellizo y un intento de atentado que sufrió.

Melissa Jiménez y Marc Bartra, ocho años de relación y una preciosa familia numerosa

Ahora Marc Bartra tiene 31 años, pero fue a los 24 cuando se convirtió en padre de su primera hija junto a la que fuera su mujer, Melissa Jiménez. Después de Gala llegaron Abril y Max. "Mis amigos algunos están hasta sin novia y yo ya tengo tres hijos, pero no me arrepiento, son la razón de mi vida y el motivo por el que sigo adelante", explicaba el jugador del Betis en el programa de Toñi Moreno, Déjate querer. Para el futbolista, sus pequeños lo son todo y, por ello, está intentando trasmitirles los valores que él mismo aprendió de sus padres: "Me da igual a lo que se dediquen, lo que quiero es que sean buenas personas y felices, aunque Abril a veces sí que me dice que quiere ser futbolista", reconocía Bartra. Al ser preguntado por su reciente soltería, Marc ha confesado que sigue soltero: "Sí, es verdad, no estoy con nadie, aunque me adjudiquen novias falsas", se sinceraba, cansado de escuchar y leer rumores con otras mujeres que él mismo ha tenido que desmentir en su perfil público.

Melissa Jimenez y Tom Claessen, de los mensajes públicos de cariño a su ruptura virtual

Al hablar de la familia, Marc Bartra ha revelado cómo se lleva con su hermano mellizo, Eric Bartra, y lo que significa para él: "Él siempre ha estado a mi lado, siempre ha sido mi referente y desde entonces siempre ha compartido conmigo todas mis alegrías", explicaba el jugador. A pesar de esta buena relación, también ha recordado algunos momentos de tristeza a su lado, sobre todo cuando Marc comenzaba a despuntar en el mundo del fútbol: "A mi hermano también le gustaba el fútbol pero no destacaba como yo, a veces yo ganaba campeonatos o hacía grandes partidos pero me tenía que guardar esa alegría porque él a lo mejor ni siquiera había jugado con su equipo", contaba el tarraconense.

Marc Bartra rememora el momento más duro y aterrador de su vida: 'Tuve mucho miedo a morir'

El intento de atentado a Marc Batra en Alemania

Marc Bartra también ha querido contar una experiencia personal que le marcó para toda la vida: el intento de atentado que sufrió en Alemania, cuando jugaba en el Borussia Dortmund. Fue el 11 de abril de 2017, cuando el actual futbolista del Betis se dirgía con su equipo a jugar el partido de cuartos de final de la Champions League. En esos momentos, un artefacto explotó en el autocar que llevaba a los jugadores al estadio, provocando varios heridos entre los que estaba Bartra, quien sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha y tuvo que ser operado. "Me di cuenta de que somos realmente frágiles, de que piensas que estás en el mejor momento de tu vida pero todo puede cambiar en un instante, a veces pasan cosas que no merecemos, fue algo que no le deseo a nadie, pero sí que es verdad que ahí saqué muchas conclusiones buenas, aquel dolor que sentí era inevitable, pero el sufrimiento era opcional", explicaba el jugador los sentimientos que tuvo durante el suceso. Un acontecimiento que marcaría a Marc Bartra de por vida.