Marc Bartra rememora el momento más duro y aterrador de su vida: 'Tuve mucho miedo a morir'

Hay fechas que se quedan grabadas para siempre en la vida de una persona. Las hay felices como una boda o el nacimiento de un hijo, o amargas como la pérdida de un familiar o cuando uno vive una experiencia cercana a la muerte que le marca para los restos. El 11 de abril de de 2017 se produjo un explosión cerca del autobús donde viajaba el Borussia Dortmund y han tenido que pasar cinco años para que Marc Bartra, uno de los afectados por ese atentando, haya sido capaz de contar el miedo tan intenso que vivió y de reconocer los traumas con los que convive desde entonces, como que no pudo dormir los seis meses siguientes al suceso porque se despertaba con pesadillas soñando con el ruido de las bombas.

El futbolista, que actualmente milita en el Betis, salió del hotel de concentración en torno a las siete y cuarto de la tarde y se dirigía junto al resto de sus compañeros hacia el Signal Iduna Park en el autobús del Borussia Dortmund para disputar el duelo de ida de cuartos de Champions League ante el Mónaco. En el trayecto, varios explosivos colocados en un seto se detonaron al paso del autocar, se trataba de un ataque terrorista, en el que el defensa, situado en la parte de atrás del vehículo fue el más afectado de manera física, resultando herido. "La metralla de la explosión me dio directamente en la muñeca, destrozando los huesos, no quiero ni imaginar si hubiera sido unos centímetros más arriba, en el cuello o en la cabeza", ha explicado en un extenso texto que ha querido compartir con sus ocho millones de seguidores.

Marc, de 31 años, se ha armado de valor para rememorar el peor día de su existencia. Un atentado en el que no hubo que lamentar víctimas mortales pero que cambió la vida del jugador bético para siempre. "Antes de perder el conocimiento, recuerdo que la fisio del equipo me hizo un torniquete con la chaqueta del chándal para parar la hemorragia y ahí es cuando entré en pánico por el miedo que tenía de pensar que, en cualquier momento, podrían seguir cayendo explosivos o lo que fuera para terminar con nosotros", unas crudas palabras con las que se ha sincerado el deportista.

"Nunca olvidaré la incertidumbre de pensar que si me quedaba dormido quizá no volvería a abrir nunca más los ojos", una desgarradora confesión que demuestra el pánico que le invadió en ese momento. Le quedaban muchas cosas por vivir, sin ir más lejos, su boda con la periodista Melissa Jiménez estaba programada para celebrarse dos meses después, la pareja ya había sido padre de su primera hija, Gala, y el futbolista estaba atravesando un momento muy dulce. "No paraba de pensar en mi hija y en mi mujer, nunca en mi vida me había sentido tan vulnerable. Tuve mucho miedo a morir", ha confesado con sinceridad el futbolista. Es la primera vez que Marca narra el atentado del que fue víctima con tanta crudeza. "El pitido fuerte en los oídos no me debaja escuchar los gritos de mis compañeros", ha compartido, dejando constancia del horror que vivió en ese momento.

En el aniversario de aquel fatídico suceso, el defensa recuerda este traumático acontecimiento con unas reflexiones escritas. "Hoy se cumplen 5 años de uno de los días más duros de mi vida y me apetece compartir una pequeña parte de un libro que está en proceso y que escribí hace un par de años junto a mi maestro y amigo Daniel Jáuregui", ha desvelado. Y ha reconocido además que "nunca he contado con tanto detalle" pero, en este momento, ha considerado que sería una "buena idea compartirlo después de todo lo que nos esta tocando vivir durante estos últimos años, con pandemias, guerras y momentos duros para todos, con todo lo que conlleva".

Su único deseo con estas revelaciones ha sido que "os pueda servir de alguna manera, por pequeña que sea". Las conclusiones que Marc Bartra saca de todo lo vivido se basan en haber aprendido a valorar lo realmente importante, por lo que ha finalizado lanzando una importante pregunta: "¿Y si no lo vivimos ahora, cuando lo vamos a vivir?". Estas han sido las palabras con las que ha compartido estas reflexiones y con las que ha querido demostrar que se pueden superar situaciones extremas como estas.

Durante esos duros momentos Melissa, de quien se separó en enero, estuvo constantemente junto a él y se convirtió en su mayor apoyo. Aunque es un hombre que siempre trata de ver el lado positivo de las cosas, no era capaz de hacerlo y superó la situación gracias a la periodista, a su familia y amigos y a que fijó todas sus energías en estar cuanto antes de nuevo en los terrenos de juegos. Las reacciones y muestras de cariño ante estas sinceras palabras no han tardado en llegar. Una de las primeras en contestarle ha sido la propia Melissa, quien le ha mostrado su afecto con un corazón. La nadadora Ona Carbonell le ha mandado fuerza y el exfutbolista Armando Lozano ha escrito a su amigo: "Gracias por compartir. Estoy convencido de que nos servirá a muchos. Me apetece darte un abrazo fuerte".

