Romina Belluscio y Guti reúnen a toda la familia en la Comunión de su hijo Enzo

El pasado sábado Romina Belluscio y Guti vivieron un gran día en familia con motivo de la Primera Comunión de su hijo mayor, Enzo, que ya tiene nueve años. El matrimonio llegó a la iglesia de La Asunción de Nuestra Señora de Aravaca, en Madrid, con el gran protagonista de la celebración y el benjamín de la familia, el pequeño Romeo, que vino al mundo el 11 de enero de 2021. También acudieron a la ceremonia los padres de la modelo y presentadora argentina, así como los progenitores del que fuera jugador del Real Madrid y sus dos hijos mayores, Zayra y Aitor, nacidos durante su matrimonio con Arantxa de Benito. Todos ellos posaron para los fotógrafos, protagonizando esta preciosa imagen para el recuerdo.

Romina estaba espectacular con un traje blanco. La argentina estaba radiante de felicidad por haber reunido a toda la familia en una celebración tan especial. "Estaba bastante emocionada y todos estamos muy contentos porque ha pasado como muy rápido, pero ya tiene nueve años y Enzo estaba con muchísimas ganas. Estamos muy felices. Él está muy contento, ha leído el salmo y muy bien", dijo tras la misa. Guti, por su parte, también estaba pletórico.

Los cuatro forman "un equipo genial", según dijo Romina, y no tienen intención de ampliar la familia. Sin embargo, a Enzo no le importaría tener una hermanita, tal y como aseguró ante las cámaras, una simpática respuesta que hizo reír a sus padres.

Zayra, de 22 años, y Aitor, de 19, llegaron a la iglesia junto a sus abuelos paternos. Los dos hijos mayores de Guti no quisieron perderse este día tan importante en la vida de su hermano Enzo. Zayra, con un estilismo blanco y rosa, estuvo acompañada de su novio, Miki Mejías. "Estoy muy contenta y muy feliz", aseguró. "No he visto todavía a Enzo, así que no sé si está emocionado o no, pero imagino que sí. A todos nos hace ilusión", añadió. La joven está viviendo una etapa muy dulce a nivel sentimental. "Pero de momento no hay boda, aunque habrá, habrá, eso seguro".

Guti y Romina se conocieron en 2011 y un año después daban la bienvenida a su primer hijo en común, Enzo. En 2016 se casaron en la más estricta intimidad y a principios de 2021 llegaba a la familia Romeo. "Hemos madurado, hemos crecido juntos en muchos aspectos y hemos formado una familia preciosa de la que estoy muy orgullosa", decía la argentina. La Primera Comunión de Enzo se produce tras el bautizo de Romeo, que tuvo lugar en Argentina el pasado mes de enero.