Paula Echevarría, Mar Flores y Eugenia Martínez de Irujo se rinden ante los Rolling Stones

Los Rolling Stones eligieron Madrid para inaugurar su gira europea Sixty, que conmemora los 60 años de la banda. Era uno de los conciertos más esperados y los incombustibles Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards no defraudaron a su público. Entre los asistentes destacaron numerosos artistas que no quisieron perderse el show celebrado en el Wanda Metropolitano.

Paula Echevarría, Miguel Torres, Mar Flores, Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Genoveva Casanova, Gonzalo Caballero, Carla Goyanes, Marta Robles y Mariló Montero, entre muchos otros, bailaron al ritmo de éxitos como Start Me Up, Sympathy for the devil y (I Can't Get No) Satisfaction. La presentadora Anne Igartiburu, junto a su amigo Juan Peña, David Valldeperas, director de Sálvame, llegó con Carmen Alcayde y fueron fotografiados a las puertas del Wanda. Al concierto también asistió su compañera Carlota Corredera, que no puedo evitar compartir su emoción: "El concierto de anoche fue un regalazo de la vida, aquí os dejo un momentazo de estas leyendas vivas".

"Ser inmortal debe ser parecido a esto.. A sus pies majestades!!!!!", escribió Paula Echevarría al compartir algunas de las mejores imágenes del concierto. La actriz de El comisario acudió al show acompañada de su pareja, Miguel Torres, y compartió fotos en las gradas junto a Mar Flores y el empresario hindú Kabir C. Sukhwani. "El tiempo es importante en la vida y la música. Para vosotros los rockeros como yo!!", escribió la modelo junto a un vídeo de la actuación.

También entre el público destacó la presencia de Genoveva Casanova, que acudió con su gran amiga Jaydy Michel, la duquesa de Montoro, que bailó y coreó las canciones de los Rolling abrazada a su esposo, Narcís Rebollo, con quien se fundió en un romántico beso. A los Rolling Stones acudieron asistentes de todas las edades, hasta tres generaciones se juntaron para disfrutar del show en el que la banda rindió homenaje a Charlie Watts, el batería original de la banda que falleció en 2021 a los 80 años.

Los Rolling Stones se despidieron de su público después de dos horas sin decanso para poner rumbo a Alemania, la siguiente parada de su tour. En los días que han estado en Madrid la banda ha podido disfrutar de la gastronomía -Mick Jagger disfrutó de los placeres de 'Las tortillas de Gabino', o de visitar el Reina Sofia y hacerse una foto con el Guernica, de Picasso, algo que ha suscitado cierta controversia ya que es algo que está prohibido para el público en general.